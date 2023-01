Ezio Greggio come non s’era mai visto prima | La commozione dell’amato conduttore di Striscia

Ezio Greggio ha trattenuto a stento l’emozione, il conduttore così commosso si è visto raramente in tv. Ma cosa è successo esattamente?

Tra i personaggi popolari capaci di mettere con un sorriso, una smorfia o una battuta di gusto, subito tutti di buon umore, Ezio Greggio ha sicuramente un posto speciale, se non addirittura unico. Diciamo pure la sua verve comica si sia consolidata proprio dietro il bancone di Striscia La Notizia, programma di punta per il conduttore che gli ha permesso sempre di entrare durante o dopo cena nelle case degli italiani quando, stanchi dopo una giornata di lavoro, non aspettano altro che distrarsi a suon di risate.

Ebbene, questo compito lo svolge egregiamente da oltre 30 anni. E ora, anche sui social e sulla rete avversaria. Ospite di Alessandro Cattelan a “Stasera C’è Cattelan” su Rai Due, infatti, il Ezio Greggio ha avuto modo anche in questa occasione di dimostrare e rinnovare tutta la sua simpatia e ironia con un divertente siparietto che riprende proprio la frase cult ripetuta dal conduttore a Striscia la Notizia riferendosi a Enzo Iacchetti.

Stiamo parlando, ovviamente, di “è lui o non è lui? Certo che è lui!”. E in questa circostanza l’iconica battuta è stata rimodellata e riutilizzata per valutare la veridicità di alcuni tweet. Ma Cattelan e Greggio sono andati anche oltre durante l’intervista. Insomma, non si è solo scherzato, ma si è avuta anche la possibilità di approfondire la persona che poi è realmente Ezio Greggio con alcune riflessioni inedite.

Ezio Greggio ricorda il suo amico scomparso da poco: un dolore ancora enorme

Come dicevamo prima, proprio per la sua solarità e simpatia contagiosa, è difficile immaginare Ezio Greggio in un contesto televisivo serio e riflessivo. Eppure con Alessandro Cattelan tra una risata e l’altra ha avuto modo di parlare sia del suo libro “N°1 una vita di avventure, incontri, scherzi e risate” e di alcuni aspetti importanti della sua vita privata presenti nella sua autobiografia, ma sconosciuti al grande pubblico che di Greggio, diciamo, ha sempre visto e apprezzato la sua veste più burlona.

Nello specifico, il conduttore ha parlato di una persona a lui carissima che purtroppo non c’è più, Gianfranco D’angelo. “Ce l’abbiamo sempre qua Gianfranco, eravamo una coppia di mezzi delinquenti e ne abbiamo combinate di ogni tipo”, ha confessato Ezio Greggio commosso e ricordando tempi felici e passati. “Gli anni Novanta sono stati fantastici, il clima era più tranquillo e divertente. Oggi invece i tempi non stanno aiutando”.

Forse non gli anni Novanta non sono stati così fantastici per tutti, ma per Greggio hanno un sapore speciale misto a malinconia. Ma in questa circostanza, il conduttore ha avuto dedicare anche un momento al suo storico compagno di avventure a Striscia La Notizia, Enzo Iacchetti: “Enzino mi ispira tantissimo, abbiamo un rapporto speciale e durante le puntate ci raccontiamo tanto anche della nostra vita privata tra un servizio e l’altro. Così quando sono finiti i filmati ridiamo un po’ per quanto visto e un po’ per le cose che ci siamo appena raccontati”