Caos al Grande Fratello Vip: “Ho un ritardo” | La vippona è il dolce attesa?

Bebè in arrivo al Grande Fratello Vip? Dopo l’ultima richiesta abbastanza chiara di una delle concorrenti della casa, pare proprio che una delle vippone sia il dolce attesa.

Prima che prendesse il via questo settembre la nuova edizione del Grande Fratello Vip, quest’estate Sonia Bruganelli aveva espresso la sua volontà di far entrare nella casa una ragazza incinta per poter seguire 24 ore su 24 la gravidanza fino al momento fatidico del parto che, per quanto sia un evento di gioia immensa, dovrebbe rimanere privato. Motivo per cui la proposta dell’opinionista non venne accolta favorevolmente.

Eppure, dopo le ultime indiscrezioni, pare proprio che una gravidanza all’interno della casa più spiata d’Italia non solo sia possibile ma stia già avvenendo. Una concorrente, infatti, ha chiesto un test di gravidanza. Stiamo parlando di Antonella Fiordelisi che a causa di un ritardo sospetto potrebbe essere proprio incinta. La stessa ex schermitrice ha confessato confessato sia a Edoardo Donnamaria, il suo compagno all’interno della casa, sia a Nikita Pelizon la delicata situazione e la grande preoccupazione che sta affrontando al momento.

Anche perché, tra Antonella ed Edoardo è un continuo tiro e molla, fatto di più bassi che altri, motivo per cui un bambino in una circostanza simile sarebbe più che paradossale. Non solo, infatti, non ci sarebbe la giusta consapevolezza, ma nemmeno la volontà da entrambe le parti di mettere su famiglia, a maggior ragione al Grande Fratello. Stiamo parlando, insomma, pur sempre di un reality, un gioco, che poco, se non addirittura nulla, ha a che fare con la vita vera. Ma come è stato possibile il ritardo? A spiegarlo è stata la stessa Antonella.

Nuovo concorrente in arrivo al GF Vip?

Prima di confessare la notizia bomba, la Fiordelisi aveva fatto presente come con Edoardo non fosse la favola romantica che si aspettava, a causa di alcuni suoi aspetti caratteriali. “Io con lui sto bene, però quando ci sono i suoi amici si trasforma“, aveva spiegato l’ex tentatrice di Temptation Island.

“Prima ridevano di me, facevano branco e lui ridacchiava”, ha aggiunto ancora. “Non mi piace! Se sei il mio fidanzato mi difendi o non ti unisci a loro. Nessuno dei miei ex ha mai fatto così. Mi stavano prendendo in giro e lui rideva. E gli ho già detto che queste cose mi danno fastidio”.

Tuttavia, malgrado i litigi e le incomprensioni, la passione tra i due non manca di certo, tant’è che ora la vippona teme di essere incinta proprio a causa di questo strano ritardo che non la fa stare per nulla tranquilla e serena all’interno della casa. Antonella, infatti, ha spiegato a Edoardo che “Ancora non mi vengono, sono in ritardo di qualche giorno, bo stiamo a vedere dai”.

E a Nikita la Fiordelisi ha ammesso che lei ed Edoardo lo fanno proprio spesso e volentieri, anzi, stando alle parole di Antonella: “Tutti i giorni… non lo so se è possibile. Sì tutti giorni, giuro, ma quello è scemo che devo fare”. Che sia in arrivo quindi un nuovo concorrente al Grande Fratello Vip? Intanto pare che Antonella abbia chiesto un test di gravidanza.