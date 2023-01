Lutto devastante per il famoso attore, è morta la figlioletta | Aveva solo 2 anni: uccisa dalla sepsi

Il 9 novembre 2022 è uscita su Netflix la quinta stagione della fortunatissima serie The Crown, incentrata sulla vita della regina Elisabetta II (venuta a mancare l’8 settembre 2022 all’età di 96 anni) e sulla Famiglia Reale britannica.

Anche questo quinto capitolo ha ottenuto grandi elogi dalla critica e dall’affezionatissimo pubblico, a dimostrazione di come The Crown sia davvero una delle serie TV più apprezzate degli ultimi anni. Molto del merito è degli attori e delle attrici principali, tra cui Olivia Colman, Claire Foy, Emma Corrin ed Erin Doherty, ma anche di tutti i membri del cast secondari. Tra questi c’è sicuramente Jason Watkins, che ha indossato i panni di Harold Wilson, il politico del Labour Party che ricoprì per due volte la carica di primo ministro britannico.

Anche l’interpretazione di Watkins ha ricevuto il gradimento dei fan di The Crown ed è senza dubbio una grande soddisfazione per l’attore. Tuttavia, non tutti sanno che Jason Watkins vive con un grande dolore nel cuore.

Il grande lutto di Jason Watkins: la tragica morte della piccola Maude

Il giorno di Capodanno del 2011, infatti, lui e sua moglie, Clara Francis, hanno perso la loro figlia Maude. La piccola è venuta a mancare a soli due anni, uccisa dalla sepsi.

I suoi genitori l’avevano portata due volte in pronto soccorso, dato che la piccola aveva una forte tosse legata a problemi respiratori. Ma i medici dell’ospedale non si resero subito conto che Maude – che era la seconda figlia di Jason e Clara, ndr – aveva la sepsi, un’infiammazione generalizzata che può interessare uno o più organi, arrivando a comprometterne la funzionalità.

Alla memoria di Maude è stata dedicata una panchina al parco Hampstead Heath, a Londra. I suoi genitori, ogni gennaio, decidono di fare una passeggiata nel parco londinese: “Andiamo alla sua panchina con gli amici, poi tutti insieme torniamo a casa nostra. È una cosa carina da fare”, hanno detto Jason Watkins e sua moglie Clara.

I due genitori della piccola scomparsa nel 2011 – che hanno poi avuto un altro figlio, Gilbert – hanno intrapreso una battaglia per far conoscere a tutti i sintomi della sepsi e aiutare a combatterla. Solo in Gran Bretagna circa mille bambini all’anno muoiono di sepsi: una strage che potrebbe essere evitata, perché se presa in tempo la sepsi può essere sconfitta.

In uscita anche un documentario sulla triste storia di Maude

Quest’anno è in uscita anche un documentario che parla proprio della tragedia della piccola Maude, a cui hanno preso parte anche i familiari della bambina.

“Si tratta di offrire conforto alle famiglie che soffrono come la nostra e per informazioni sulla sepsi – hanno aggiunto Jason Watkins e Clara Francis – Speriamo così di aiutare altre famiglie nel salvare i loro bambini”.