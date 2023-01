In cielo compare la “cosa” rosa, le immagini fanno il giro del web | È davvero un UFO? – VIDEO

Negli ultimi anni la popolazione mondiale ha dovuto superare molte difficoltà, a cominciare dalla pandemia di Covid-19 e la guerra in Ucraina che hanno scatenato una forte inflazione e aumentato di fatto le già pesanti difficoltà economiche, senza dimenticare gli effetti devastanti del cambiamento climatico.

Tuttavia, non è da escludere che un domani il nostro pianeta debba fare i conti con un’altra minaccia tutt’altro che banale. Sono in molti, infatti, a credere che non siamo soli nell’universo e che prima o poi avverrà l’incontro con una popolazione aliena. D’altronde, anche in quest’ultimo periodo sono state tante le segnalazioni relative a oggetti volanti non identificati, meglio noti come UFO. Un nuovo rapporto del Pentagono riporta che i fenomeni aerei non identificati sono in crescita: molti di questi restano inspiegabili, anche se finora non è stata riscontrata “alcuna traccia di vita aliena”.

Sembrava effettivamente un UFO anche una “cosa” comparsa nel cielo di Bursa, in Turchia, con le foto scattate dagli abitanti della città turca che hanno fatto rapidamente il giro del web.

La nuvola che lascia tutti senza parole: si tratta di un UFO?

Le immagini, pubblicate sui social e condivise da moltissimi utenti, raffiguravano un’enorme oggetto non identificato che aveva le caratteristiche di una nuvola di colore rosa molto simile a quelle che compaiono nei cartoni animati.

La forma stranissima ha scatenato i vari complottisti, che hanno immaginato potesse trattarsi di qualcosa di alieno. Niente di tutto questo, come hanno spiegato chiaramente gli esperti: la nuvola in questione non è altro che il risultato di un fenomeno atmosferico che prende il nome di Altocumulus lenticolaris, ovvero nuvola lenticolare.

Di norma, queste nuvole si formano in prossimità delle montagne e non a caso la città di Bursa si trova proprio a ridosso di una catena montuosa.

Le foto hanno pertanto mostrato tutta la bellezza della nuvola lenticolare, anche se in realtà si tratta di un fenomeno che potrebbe rivelarsi anche molto pericoloso. No, non c’entrano gli alieni: la nuvola lenticolare, infatti, è creata da moti ascendenti e discendenti di aria che rappresentano una notevole insidia per i piloti degli aerei di linea.

La forma è proprio quella di un disco volante

La nuvola lenticolare si forma grazie ad un effetto di compressione e raffreddamento dell’aria. La forma è spesso quella che si vede nelle foto scattate a Bursa, ovvero quella di un disco volante, con un bordo curvo e in mezzo una parte più piatta.

La loro formazione avviene nella troposfera, che è la parte più bassa dell’atmosfera. Come accennato, le nuvole lenticolari sono una caratteristica delle zone di montagna: in queste aree, infatti, l’aria trova come ostacolo le formazioni rocciose e pertanto non può fare altro che salire.