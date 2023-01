La Vita in Diretta, lite furiosa: Mara Venier senza freni | “Mi fai orrore”: Alberto Matano senza parole

Tra i programmi maggiormente seguiti dai telespettatori c’è sicuramente La Vita in Diretta, da tanti anni una vera e propria certezza nel palinsesto Rai.

Come ricorda di certo chi ha qualche anno in più, il programma ha aperto i battenti nel lontano 1991, andando in onda prima su Rai 2 e dal 2000 su Rai 1. La struttura è quella del rotocalco e talk show pomeridiano che si concentra sui vari temi di attualità e cronaca. Per ogni argomento trattato ci sono anche degli inviati in esterna che approfondiscono i dettagli dell’accaduto. Il successo della trasmissione lungo tutti questi anni è dovuto anche alla bravura e alla competenza dei tanti conduttori che si sono alternati al timone: da Michele Cucuzza a Lamberto Sposini, passando per Franco Di Mare, Marco Liorni, Cristina Parodi e tanti altri.

Dal 9 settembre 2019 Alberto Matano è il padrone di casa del programma, prima in co-conduzione con Lorella Cuccarini e successivamente – dal 7 settembre 2020, ndr – da solo.

Come sanno bene tutti i fan di Alberto Matano, il conduttore ha uno splendido rapporto con Mara Venier, caratterizzato da stima e rispetto reciproco. Ecco perché i telespettatori sono rimasti senza parole dopo quanto accaduto in una delle ultime puntate del programma.

La Vita in Diretta, Mara Venier è una furia: con chi ce l’aveva?

Durante la puntata di La Vita in Diretta è intervenuta telefonicamente Mara Venier per parlare di un tema molto caro alla conduttrice e nel giro di poco si è scatenata un’autentica bagarre.

La Venier ha perso la pazienza con un’ospite presente in studio, con Alberto Matano che si è sforzato moltissimo per cercare di riportare la calma. Le affermazioni dell’ospite hanno mandato su tutte le furie Mara Venier, che ha deciso di prendere il telefono e chiamare in diretta.

Ma perché la conduttrice di Domenica In si è arrabbiata tanto? Durante la puntata del 19 novembre Alberto Matano ha voluto dedicare ampio spazio a Gina Lollobrigida, la celebre attrice italiana venuta a mancare all’età di 95 anni.

Mara Venier telefona a #lavitaindiretta e si scaglia contro Marisela Federici: "Mi fa orrore il tuo cinismo. Che ne sai di dolore e sofferenza, che stai sempre in villa a fare le feste?" pic.twitter.com/Cemj4iPqO5 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 19, 2023

“Le cose che dici tu fanno ridere solo te, vedo che stai ridendo ma noi l’abbiamo vissuta per tanti anni e abbiamo vissuto anche il suo dolore”, ha esordito zia Mara, prendendosela con l’ospite che stava dicendo cose che proprio non andavano giù alla Venier.

“Nell’ultima intervista che ha rilasciato a Domenica In, mi ha detto solo di voler morire in pace“, ha aggiunto Mara Venier.

“Il tuo cinismo mi fa orrore”: parole durissime di zia Mara

A quel punto l’ospite, ovvero la contessa Marisela Federici, ha consigliato a Mara Venier di “non piangere”. Pronta la risposta: “Non piango, ma il tuo cinismo mi fa orrore”.

“Ti ringrazio per questo onore, ma purtroppo ognuno ha il suo modo di vedere la verità”, ha replicato la contessa. E subito la conduttrice: “Sì, ma la verità non è la tua e che ne sai del dolore e della sofferenza di Gina e di come Andrea Piazzolla le è stato vicino? Che ne sai tu?”.

“Stare vicino ad una persona è diverso dall’averla ospite in tv. Cara Mara, io ero vicina a voi nei pranzi in cui lei ti raccontava cose della sua intimità”, ha detto la contessa, ma Mara Venier ha replicato nuovamente prima di riagganciare, tra l’imbarazzo di Matano: “Ma che stai dicendo? Non ci sei mai stata”.