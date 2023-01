Come imparare l’inglese velocemente in 5 step

Imparare l’inglese è spesso una vera e propria necessità: al giorno d’oggi infatti la conoscenza di questa lingua straniera viene richiesta sia nel mondo professionale che in quello accademico. Chi non sa l’inglese dunque rischia di trovarsi completamente tagliato fuori, dal mondo del lavoro ma non solo. Fortunatamente però, imparare questa lingua straniera non è impossibile e con le risorse che abbiamo a disposizione oggigiorno è possibile riuscirci in pochissimo tempo. Vediamo allora insieme come imparare velocemente l’inglese.

#1 Seguire un corso intensivo di inglese

La prima cosa da fare è quella di iscriversi ad un corso inglese intensivo. Non si può sperare infatti di padroneggiare questa lingua straniera senza seguire delle lezioni ed è meglio che queste siano tenute da madrelingua. La buona notizia è che al giorno d’oggi si può studiare l’inglese iscrivendosi ad un corso a distanza e questo è un vantaggio non da poco. Consente infatti di conciliare al meglio i propri impegni, risparmiare moltissimo tempo prezioso ed ottimizzare le ore a disposizione, raggiungendo risultati migliori più rapidamente.

#2 Organizzare un viaggio all’estero

Per imparare l’inglese velocemente è sicuramente utile anche un viaggio all’estero, della durata di almeno una settimana. Si può andare a Londra per esempio, o in qualche altra città della Gran Bretagna: l’importante è partire da soli o al massimo con qualcuno che abbia lo stesso obiettivo. Mentre ci si trova all’estero infatti ci si deve impegnare a parlare esclusivamente l’inglese: solo in questo modo si riesce a perfezionare al massimo la pronuncia, oltre che la comprensione della lingua.

#3 Leggere quotidiani, libri e riviste in inglese

Seguire un corso intensivo è senza dubbio utilissimo, ma nel tempo libero conviene approfittarne al massimo, leggendo ad esempio quotidiani, libri e riviste in lingua inglese. Si tratta di un ottimo metodo per allenare la propria comprensione del testo ma anche per ampliare il proprio vocabolario, scoprendo ogni giorno delle parole nuove.

#4 Iscriversi ad una community linguistica

Al giorno d’oggi è possibile approfittare di una risorsa in più, che si rivela alquanto utile per coloro che desiderano imparare ma soprattutto perfezionare il proprio inglese. Si tratta della community linguistica, ossia una piattaforma all’interno della quale ogni utente può registrarsi gratuitamente, condividere materiale con gli altri membri, scambiarsi opinioni e via dicendo. L’obiettivo di tutti gli iscritti ad una community linguistica è principalmente quello di imparare la lingua, ma c’è anche chi desidera conoscere usi e costumi di un determinato Paese e via dicendo.

#5 Parlare il più possibile in inglese

Per imparare velocemente l’inglese è infine importante parlarlo il più possibile: approfittare cioè di ogni occasione che si presenta per mettere alla prova la propria conoscenza della lingua, la propria pronuncia e via dicendo. Lo si può fare con i membri della community linguistica, con l’insegnante madrelingua privato ma anche partecipando ad eventi specifici come gli aperitivi in lingua. Le occasioni al giorno d’oggi sono davvero moltissime: basta informarsi ed approfittarne, perché sono sempre di più le persone che desiderano imparare l’inglese e perfezionare la propria pronuncia.