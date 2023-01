Domenica In, la sorpresa bomba di Mara Venier | Un ritorno fa felici migliaia di fan – VIDEO

Ha sorpreso proprio tutti Mara Venier, mettendosi alle spalle i passati livori e facendo un regalo speciale ai fan con un video, postato prima della diretta di Domenica In, e subito diventato virale

Mara Venier, non c’è dubbio, sa sempre come sorprendere e, d’altro canto, sa mettersi alle spalle livori e differenze di vedute , soprattutto, conosce i tempi televisivi e le dinamiche per far sognare gli italiani e far volare lo share. Il mix di questi ingredienti è alla base della enorme sorpresa bomba che la conduttrice di Domenica In ha voluto regalare al suo pubblico a poche ore dalla consueta puntata domenicale della trasmissione di punta di Rai 1.

Con un video che lascia ben poco spazio all’immaginazione, mostrando un incontro che forse molti dei suoi fan pensavano non sarebbe più avvenuto. Del resto la separazione avvenuta alcuni mesi fa aveva fatto pensare ad una rottura definitiva ma la conduttrice veneta questa volta ha davvero sorpreso tutti, sotterrando l’ascia di guerra e ricominciando là da dove tutto si era fermato.

Sorpresa bomba di Mara Venier, il video è già virale: tenetevi forte

Per Mara non è un periodo facile, in lutto per la scomparsa dell’amata Gina Lollobrigida, ma “the show must go on”, la vita va avanti, e mettersi alle spalle i dissidi passati tentando una riappacificazione è certamente, a suo modo di vedere, la strada migliore per un futuro sereno.

La Venier ha però evitato lunghi messaggi facendo piuttosto parlare le immagini: postando un video che la mostra abbracciata ad un ragazzo che, nelle prima parte della clip, è girato di spalle. I due si trovano inequivocabilmente negli studi di Domenica In, già allestiti per la puntata del 22 gennaio, e ballano insieme. Poi lui si volta ed è a quel punto che i fan di entrambe restano letteralmente a bocca aperta: del resto si tratta di un momento che in tanti aspettavano da mesi e che ha reso felici milioni di persone.

Pretelli e Venier, la reazione dei social

Addio alle incomprensioni passate dunque: Mara Venier ha ufficialmente fatto pace con Pierpaolo Petrelli, con il quale in passato aveva lavorato ma che poi si era allontanato da Domenica In proseguendo la sua carriera con altri progetti distanti però da Zia Mara. Nel filmato ad un certo punto si voltano verso la telecamera dicendo, insieme: “CuCù”, e questa stessa parola è stata poi postata anche a corredo della clip postata sulle due pace Instagram ufficiali. Insomma tutto lascia pensare che al più presto rivedremo Petrelli in diretta di nuovo accanto a Mara.

Nel frattempo la reazione dei social non si è fatta attendere: “Il sorriso di Pier è meraviglioso, la felicità nei suoi occhi” ha scritto un utente ed altri hanno aggiunto: “Vedere Pierpaolo è sempre bello, ovunque sia. In ogni luogo, in ogni trasmissione, in ogni rete televisiva o digitale. Pier sta bene su tutto, sempre”. “Pier è un uomo intelligente un uomo per bene che ai tempi d’oggi non esistono, lui sa cosa deve fare, si merita il meglio con studio e gavetta sta dimostrando giorno dopo giorno il suo enorme talento. Noi che lo amiamo dobbiamo solo amare supportare e rispettare tutto quello che fa e chi non fa questo puoi benissimo cambiare strada grazie”. E ancora c’è chi ha voluto controbattere agli utenti criticoni: Ho notato che coloro che insultano Pierpaolo sono sempre i soliti , sarà forse invidia , forse avreste voluto essere al suo posto dato che voi non ce l’avere fatta?”