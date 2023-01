Fedez e quel clamoroso scivolone su Emanuela Orlandi | La risposta della famiglia lascia tutti senza parole

Il commento è stato ritenuto estremamente fuori luogo, ma la risposta da parte dei diretti interessati ha lasciato tutti di stucco

Sta facendo fortemente discutere il contenuto dell’ultima puntata del podcast ‘Muschio Selvaggio’, il fortunato format ideato da Fedez e Luis Sal in cui, alla presenza di ospiti differenti per ogni incontro, vengono affrontate varie tematiche di attualità.

Ospite nell’ultimo incontro il giornalista e autore televisivo Gianluca Nuzzi, nonché conduttore della trasmissione ‘Quarto Grado’ in onda su Rete4.

La puntata era dedicata ai misteri vaticani, ed è proprio a proposito di questo tema che il rapper e marito di Chiara Ferragni ha esordito con una battuta che ha sollevato una enorme polemica sul web che, unanimamente, l’ha ritenuta di cattivo gusto.

In tanti attendevano il commento da parte dei diretti interessati, che sono riusciti, con estrema eleganza, ad esprimere il loro parere sulla vicenda, lasciando tutti di stucco.

Fedez, arriva la risposta alla battuta a Muschio Selvaggio: il commento lascia tutti senza parole

Trattando di misteri vaticani era impossibile non menzionare il caso di Emanuela Orlandi, a cui Netflix ha recentemente dedicato il documentario ‘Vatican Girl’.

Ed è in quel momento che, mentre i due conduttori del podcast conversavano con Nuzzi, che Fedez si è decisamente lasciato sfuggire una frase di troppo.

Parlando del documentario, infatti, Fedez ha esordito affermando: “Innanzitutto, lo possiamo dire? Non l’hanno mai trovata“, per poi lasciarsi andare a una risata incontenibile.

Nelle intenzioni di Fedez vi era sicuramente l’intento di ironizzare sul fatto che stesse “spoilerando”, ossia rivelando il finale della docu-serie.

Ma l’effetto sortito non è stato minimamente questo, anzi.

La battuta, infatti, non solo non è stata colta dal collega Luis Sal e dell’ospite, entrambi visibilmente imbarazzati dall’uscita fuori luogo del rapper, ma neanche il web è riuscito a carpire le intenzioni della battuta.

Mentre Fedez continuava a ridere Gianluigi Nuzzi, compresa la delicatezza della questione, ha risposto prontamente:

“Questo è black humor, che è sideralmente antitetico rispetto a un giornalista”.

La puntata è proseguita fino a quando Fedez non ha continuato a fare esternazioni giudicate fuori luogo quali: “Emanuela è in cielo”, riprendendo le parole di Papa Francesco e Pietro Orlandi, fratello della ragazza scomparsa, e ancora “Forse fa la pilota”, ha commentato, riferendosi al fatto che il Vaticano non abbia mai voluto assumersi le responsabilità della vicenda.

Battute che, assieme alla prima, hanno lasciato interdetti molti utenti sul web, al punto da sollevare un polverone nei confronti di Fedez che è stato etichettato come “un bambino delle elementari” e “fortemente infantile”, soprattutto alla luce del fatto che sono state recentemente riaperte le indagini.

Ma il commento che più di tutti ha stupito è stato quello del diretto interessato: il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro.

A riportare il commento del parente della ragazza scomparsa 30 anni fa è stato il portale MOW, che ha contattato quest’ultimo per avere il suo parere sull’accaduto.

Riportiamo le dichiarazioni di Pietro che, con estrema eleganza, ha stupito tutti:

“In tanti anni ho dovuto subire comportamenti in malafede e cattivi ben peggiori di una risata non nata sicuramente con la volontà di offendere, o mancare di rispetto (me lo auguro. Si tratta semplicemente di immaturità, come quando da ragazzini poteva scappare una risata durante un funerale.”

E ancora: “Sono felice che in una trasmissione così seguita abbia trovato spazio la questione di mia sorella, è importante che al di là della risata se ne sia parlato, e per questo lo ringrazio. Però non posso negare che mi è dispiaciuto sentir ridere alla frase “la stanno ancora cercando”, visto che sono quarant’anni che sto facendo questo. Dai, lo perdoniamo”.