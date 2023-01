Addio a Lance Kerwin, attore prodigio degli anni ’70 | Per quali film lo ricorderemo?

Se n’è andato a 62 anni Lance Kerwin, l’attore simbolo di una generazione giovane con “La casa nella prateria”, “Le notti di Salem” e “James at 15”.

Si è spento a soli 62 anni Lance Kerwin, l’attore che ha iniziato a recitare quando era solo un ragazzino, è morto martedì a San Clemente, in California, e a confermare la notizia della sua morte è stata la figlia Savanah sia al “The Hollywood Reporter” che su Facebook. In entrambi i casi, le cause della morte non sono state rivelate. Per il momento, infatti, la famiglia ha deciso di chiudersi nel suo dolore concentrandosi sulla tragica perdita che li ha colpiti in questi giorni.

“Apprezziamo tutte le parole gentili, i ricordi e le preghiere che sono state condivise”, ha scritto la figlia di Lance Kerwin sui social. “Più in là, magari dopo il funerale, condividerò più informazioni”. Tuttavia, è molto probabile che la morte prematura sia avvenuta per problemi di salute importanti. Nel 2021, infatti, sulla piattaforma GoFundMe era stato creato un conto corrente per raccogliere fondi per l’attore che, stando alla descrizione e all’obiettivo della raccolta fondi, soffriva di diversi problemi di salute, tra questi una lesione alla schiena.

E sempre la stessa pagina su GoFundMe sottolineava come Lance Kerwin avesse attraversato momenti difficili a causa proprio dei problemi pregressi con la legge. Ma per cosa ricorderemo l’attore simbolo di una generazione con “La casa nella prateria”, “Le notti di Salem” e “James at 15”?

La carriera e la vita turbolenta di Lance Kerwin

Lance Kerwin è nato nel 1960 a Newport Beach, in California. Il più giovane di cinque fratelli, è cresciuto in una famiglia del mondo dello spettacolo, con un papà insegnante di recitazione e una mamma agente di talenti. Proprio per questo, la recitazione ha da sempre scandito e fatto parte della sua vita, tanto da iniziare la sua carriera precocemente nel mondo dello spettacolo a soli 13 anni quando è apparso nel 1974 in un episodio di “Emergency!”.

Da quel suo primo ruolo televisivo, però, se ne sono susseguiti tanti altri negli anni. Nel 1974 ha preso parte a un episodio de “La casa nella prateria” e nel 1976 ha interpretato John Curtis per il film trasmesso in tv “The Loneliest Runner” di Michael Landon. Il primo grande ruolo e impegno televisivo, però, che gli varrà anche tre nomination agli Emmy, arriva nel 1979 quando Kerwin diventa co-protagonista, insieme a David Soul e James Mason, della miniserie televisiva horror “Le notti di Salem” sull’omonimo romanzo di Stephen King.

La sua carriera da bambino prodigio del cinema ha avuto una battuta d’arresto negli successivi però, tant’è che la sua ultima apparizione accreditata è stata nel dramma del 2002 “The Wind & the Reckoning”. Dopo, ha smesso di recitare lavorando come ministro di culto della U-Turn For Christ a Kaua’i, alle Hawaii. Nel 2010 è emerso però come l’ex attore era stato messo in libertà vigilata per cinque anni dopo essersi dichiarato colpevole di un’accusa di furto. Nello specifico lui e sua moglie Yvonne hanno falsificato documenti per ottenere assistenza medica statale alle Hawaii. Per l’accaduto l’attore si è in seguito scusato.