Come sta Charlene di Monaco? I nuovi segnali che destano grande preoccupazione

Sono in molti a porsi domande sulle reali condizioni di salute di Charlene di Monaco, ancora alle prese con la lunghissima riabilitazione dopo i grossi problemi di salute avuti a cavallo tra il 2020 e il 2021.

Come noto, la principessa è stata colpita da un’infezione a orecchie, naso e gola mentre si trovava in Sudafrica. Una situazione che è velocemente peggiorata, tanto da costringere Charlene a sottoporsi a diversi interventi chirurgici (qualcuno sostiene anche che la moglie di Alberto se la sia vista brutta) che l’hanno pesantemente debilitata. Charlene ha fatto ritorno nel Principato dopo diversi mesi, ma subito dopo è stata trasferita in una clinica svizzera per proseguire la riabilitazione. Solo dopo molto tempo la principessa ha potuto fare rientro a Palazzo Grimaldi, superando anche altre difficoltà (tra cui il Covid-19, ndr).

Negli ultimi mesi Charlene è comparsa più volte in pubblico e i tanti fan della principessa hanno finalmente tirato un sospiro di sollievo nel vederla in discreta forma e soprattutto sorridente. Tuttavia, lo stesso Alberto ha precisato alla stampa che sua moglie avrebbe avuto bisogno ancora di tempo per ristabilirsi completamente.

L’assenza di Charlene preoccupa: nuovi problemi di salute?

Ecco perché la sua assenza da un evento molto sentito torna a far preoccupare i sudditi del Principato. Charlene, infatti, non era presente ad uno degli appuntamenti mondani più sentiti a Monaco.

Stiamo parlando del Festival del Circo (giunto alla 45esima edizione e tornato dopo due anni di assenza causa pandemia), dove invece si sono recati il principe Alberto assieme ai due figli della coppia, Jacques e Gabriella. Erano presenti all’evento anche Charlotte Casiraghi con il figlio Gad Elmaleh, Stephanie di Monaco e i figli di Caroline di Monaco, Louis Ducruet e Camille Gottlieb.

Proprio nel giorno in cui sono giunti nel Principato i genitori di Charlene, che hanno scelto di lasciare il Sudafrica per trasferirsi a Monaco, la principessa ha mancato l’appuntamento mondano.

Secondo quanto riportato dalla testata Fanpage, pare che Mike Wittstock (76 anni) e Lynette Wittstock (63 anni) abbiano deciso di trasferirsi a Monaco proprio per stare vicini a Charlene.

Alberto e Charlene saranno presenti all’incoronazione di re Carlo III

Nonostante il principe Alberto abbia fatto sapere che sia lui che Charlene saranno presenti all’incoronazione di re Carlo III, in programma il 6 maggio, l’assenza della principessa al Festival del Circo ha fatto riesplodere le indiscrezioni in merito al suo stato di salute.

Più di qualcuno sospetta infatti che la Wittstock possa aver avuto una ricaduta che l’abbia costretta a saltare l’appuntamento. Al momento non ci sono dettagli precisi e non è da escludere che l’assenza di Charlene sia dovuta ad altri motivi. Non resta che attendere e vedere se nelle prossime settimane la principessa si mostrerà in pubblico.