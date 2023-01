Francesco Totti, in arrivo il quarto figlio? | Noemi Bocchi incinta: la voce clamorosa

Tra le vicende di gossip che hanno maggiormente caratterizzato il 2022 c’è sicuramente la fragorosa rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi, che hanno deciso di separarsi dopo 17 anni di matrimonio e tre figli (Chanel, Cristian e Isabel).

Già all’inizio dello scorso anno era circolata l’indiscrezione che voleva Totti e Blasi ad un passo dal divorzio. In un primo momento l’ex capitano della Roma aveva diffuso un video sui social, bollando quelle voci come mere ‘fake news’. Ma le indiscrezioni sono proseguite anche nei mesi successivi, finché i diretti interessati non hanno confermato (con due comunicati differenti…) la loro separazione. Tra le motivazioni che hanno portato alla fine del rapporto ci sarebbero anche dei tradimenti reciproci. Francesco Totti è ormai legato sentimentalmente a Noemi Bocchi, che pare avesse cominciato a frequentare già da prima della rottura con la conduttrice.

Ora sono cominciate a circolare delle voci sul futuro della bandiera giallorossa e della flower designer che scatenano l’attenzione dei fan. Stando a quanto riportato da una pagina Instagram di gossip, infatti, Francesco Totti e Noemi Bocchi sarebbero pronti ad allargare la loro unione.

Noemi Bocchi incinta? La voce fa impazzire i fan

Addirittura secondo queste voci il Pupone e la sua nuova compagna – andati a convivere a Natale 2022, ndr – aspetterebbero già un bambino. Si tratterebbe del quarto figlio per Totti, dopo i tre già avuti con Ilary Blasi; per Noemi Bocchi sarebbe invece il terzo figlio, dato che la flower designer è già mamma di un bambino di 8 anni e uno di 10, avuti dall’ex marito Mario Caucci.

Ma la notizia di un’eventuale gravidanza per Noemi Bocchi viene subito smentita da un noto amico di Francesco Totti, Alex Nuccetelli.

Nuccetelli, 45 anni, è noto soprattutto per il suo ruolo di pr romano e internazionale ma anche per essere campione italiano in carica di bodybuilding della IFBB Pro League, categoria man physique. Inoltre, l’amico di Totti è l’ex marito di Antonella Mosetti, da cui ha avuto la figlia Asia.

“Non è vero quello che è stato scritto, non c’è un figlio in arrivo, tutto è stato ripreso da una mia vecchia intervista – ha detto Nuccetelli – Ma non ho mai detto che stavano diventando genitori. Mi hanno chiesto se si sposeranno. Io ho detto che nell’eventualità sarà più probabile programmare un figlio che un matrimonio”.

“So al 100% che lei…”

Alex Nuccetelli non esclude che un domani Francesco Totti e Noemi Bocchi possano davvero decidere di compiere questo passo, ma al momento non ci sarebbe alcun bebè in arrivo.

“So al 100% che lei non è incinta. So con certezza che è una notizia falsa attualmente”, le sue parole. Nuccetelli ha poi affermato che Noemi Bocchi è “una bravissima ragazza”. +

“Io la conosco da molto tempo, ha sempre frequentato le mie serate – ha aggiunto il 45enne – Posso dire che attualmente le cose tra loro vanno benissimo”.