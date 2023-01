Come sta Silvio Berlusconi? La confessione in diretta TV

Dopo i mesi turbolenti della caldissima campagna elettorale e i primi video su TikTok per avvicinare i più giovani alla politica, la domanda resta sempre la stessa. Come sta Silvio Berlusconi? Le parole del cavaliere non lasciano dubbi.

Classe 1936, possiamo dire, senza incappare in incidenti diplomatici, che Silvio Berlusconi abbia ormai un’età importante, anche se per il cavaliere i suoi 86 anni sembrano essere davvero un numero come un altro. Insomma, non solo non batte mai la fiacca, ma si comporta come quando ha iniziato la sua avventura politica all’inizio degli anni Novanta, senza essere mutato di una virgola, almeno nello spirito.

Eppure, gli anni d’oro post prima Repubblica, in realtà cominciano a diventare storia, ma non per Berlusconi che dopo i mesi turbolenti della caldissima campagna elettorale, che l’ha visto protagonista insieme a Giorgia Meloni e Matteo Salvini, e i primi video su TikTok per avvicinare i più giovani alla politica tra una barzelletta e una spiegazione più o meno semplicistica e anacronistica della vita oggigiorno, ha dimostrato come ancora lui faccia e sia parte della scena politica da trent’anni a questa parte.

È innegabile, però che Silvio Berlusconi abbia avuto anche importanti problemi di salute negli ultimi anni, tanto da pensare a un suo ritiro definitivo dalla politica per cause diciamo di forza maggiore. L’ex premier, infatti, soffre da tempo di problemi cardiaci, tra questi la fibrillazione atriale parossistica, ovvero un’alterazione del ritmo del cuore a causa della quale da anni ormai il leader di Forza Italia ha un pacemaker. Ma non solo.

Silvio Berlusconi oggi: un uomo nuovo per una politica vecchia

Dopo aver contratto il Covid, Berlusconi ha avuto strascichi importanti che lo avevano debilitato non poco. Come quando è stato ricoverato per una gastroenterite che insieme ad alcuni problemi infiammatori dovuti ai postumi del Coronavirus avevano fatto temere il peggio per la sua salute. Eppure, proprio quel peggio sembra essere passato, per stessa ammissione dell’ex Premier che ospite del programma di Rete 4 “Dritto e Rovescio” e intervistato da Paolo Del Debbio ha avuto modo, tra le altre cose, di parlare delle sue condizioni di salute attuali.

“Sto bene. Sto lavorando tanto nella campagna elettorale per le elezioni regionali e ci sono ancora molte cose da fare per la nostra Italia. Io non mi tiro indietro”, ha spiegato il cavaliere. “Sto abbastanza bene, la ringrazio. In verità sono stato perseguitato per qualche tempo da dolori di schiena che però credo siano in fase di guarigione. Anche perché devo dirle che l’impegno elettorale per me ha un effetto taumaturgico“.

Insomma, pare proprio che la politica faccia bene a Berlusconi, tanto da sentirsi estremamente rinvigorito, sarà forse perché la stessa politica non è mai cambiata, a differenza sua, un uomo nuovo a passo coi tempi, capace anche di approdare su TikTok. “Siamo alla vigilia di elezioni nelle due regioni più importanti d’Italia e io sono come sempre schierato il prima fila per la campagna elettorale. Non ho certo tempo di essere malato, e i dolori in effetti vanno molto meglio”.