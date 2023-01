Controllate il portafogli e attenti al dettaglio | Dante può farvi diventare ricchi

L’occasione per dare una svolta alla propria vita a volte è proprio davanti ai nostri occhi ma non ce ne rendiamo conto. In questo caso è sufficiente conoscere il ‘sommo poeta’ e avere a portata di mano il portafogli o la propria collezione di monete

Un tesoro nascosto senza saperlo nelle case di molti italiani. Ebbene sì, la svolta per la propria vita può essere un oggetto che, inconsapevolmente, teniamo nel portafogli o riposto in qualche cassetto e che invece vale moltissimo e dovrebbe essere custodito con questa consapevolezza.

Il suo valore ‘indicato’ non è infatti neanche paragonabile a quello della sua quotazione e qualora venisse messa all’asta sul web o in una casa d’aste potrebbe davvero rappresentare l’inizio di una nuova vita per il suo proprietario.

Controllate nei cassetti e nel portafogli, il dettaglio che può arricchirvi

Gli appassionati di numismatica hanno l’occhio abituato ad individuare la ‘caratteristica’ che innalza esponenzialmente il valore di una moneta ma in realtà è una procedura alla portata di tutti in quanto è sufficiente conoscere l’elenco dei ‘difetti’ di produzione o tutte quelle caratteristiche che rendono una moneta rara, molto ambita e, di conseguenza, molto costosa. Complici web e social network, queste informazioni un tempo circolanti solo tra una ristretta cerchia di persone sono facilmente rintracciabili, dunque individuare un errore di conio o altri dettagli particolari non dovrebbe essere particolarmente difficile.

Ma veniamo al punto: la moneta in questione ha un valore reale di 2 euro, quella con Dante Alighieri raffigurato su una delle sue facce. La maggior parte di queste monete hanno esattamente il valore effettivo riportato su di essa e solo alcune possono essere vendute ad una cifra comunque di poco superiore ad esso. Ma c’è un esemplare di moneta del ‘sommo poeta’ che rappresenta una vera e propria miniera d’oro.

Le caratteristiche ed il valore della moneta molto rara

Il volto di Dante è raffigurato nella parte dritta della moneta ed il suo sguardo è rivolto a sinistra. Il capo del poeta è circondato da una corona di alloro e l’effige del millesimo di Conio si trova, insieme alla dicitura R e all’emblema della zecca di Roma, vicino al naso. Nell’anello metallico della moneta sono invece presenti le stelle che raffigurano l’unione europea. Sull’altra faccia della moneta è indicato, tra le altre cose, il suo valore nominale. Ciò che rende unica questa moneta, coniata nel 2005 è il fatto che vi siano alcuni difetti ovvero che appaia decentrata su entrambe i lati. Si tratta di un errore di conio che rende questa moneta un pezzo rarissimo.

Vuoi sapere quanto vale? Non è possibile dare un valore specifico non sapendo esattamente quanti 2 euro con questo specifico difetto esistano in circolazione ma una di esse è stata messa in vendita su Ebay ad una cifra record di 14mila euro. Tante sono comunque le alternative, che possono rendere cifre comprese tra i 200 ed i 4000 euro a seconda dei difetti di conio, dell’indice di rarità e dello stato di conservazione. Un esempio? Le monete di 2 euro coniate nel 2004 a San Marino, con al centro l’effige di Bartolomeo Borghesi, possono arrivare a valere anche 300 euro l’una.