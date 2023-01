“Era sofferente ma felice” | Antonella Clerici a The Voice Senior ricorda commossa la cantante che non c’è più

Durante l’ultima puntata di “The Voice Senior” Antonella Clerici ha avuto modo di parlare e raccontare la storia di una delle concorrenti più amate del talent che purtroppo era malata di cancro.

Ha preso ormai ufficialmente in via la nuova stagione di “The Voice Senior”, con al timone la saldissima Antonella Clerici che insieme a tutta la sua squadra è riuscita a far amare in Italia un talent rimasto sempre sotto tono ma che tuttavia convince nella sua formula senior, al punto da essere diventato uno degli appuntamenti fissi di Rai Uno, anche senza Orietta Berti passata alla concorrenza.

Al suo posto, infatti, troviamo i due “Angeli” de I Ricchi e poveri che stanno piacendo a grande pubblico. Durante l’ultima puntata del talent, però, oltre alla musica e alle storie personali dei protagonisti che volenti o nolenti hanno dovuto mettere la musica, la loro grande passione, da parte a causa della vita che fa il suo corso con o senza il nostro consenso, la Clerici ha avuto anche modo di parlare e raccontare la storia di una delle concorrenti delle passate edizioni che ha emozionato sin da subito giudici e telespettatori. A stento si è trattenuta l’emozione per il ricordo della cantante scomparsa solo un mese fa, era malata di cancro.

Antonella Clerici ricorda Claudia Arvati a “The Voice Senior”

Come dicevamo prima, Antonella Clerici ha voluto ricordare a “The Voice Senior” Claudia Arvati, la cantante e corista di Claudio Baglioni deceduta il 27 dicembre 2022 a causa di un tumore con cui conviveva da tempo. Ma oltre a Baglioni, la cantante aveva collaborato con altri grandi artisti della musica italiana, come Donatella Rettore, Fiorella Mannoia, Renato Zero, Gigi D’Alessio, Gianni Morandi, Giorgia e Andrea Bocelli.

L’artista aveva partecipato al talent l’anno scorso e aveva lasciato di stucco tutti, persino i milioni di italiani che seguono fedelmente il programma. E il percorso di Claudia Arvati non si è fermato mica alle blind audition, dopo aver scelto come suo coach Gigi D’Alessio, la cantante ha anche raggiunto la fase finale del talent. Insomma, era una vera fuoriclasse e così la Clerici ha voluto spendere due parole per lei.

“Il pubblico da casa può vedere i concorrenti e conoscere le loro storie. E’ stato così anche per Claudia Arvati, stava già lottando con il cancro quando si è messa in gioco e ce l’ha raccontato. Ricordo che durante l’ultima puntata era molto sofferente ma felice di essersi classificata tra le prime tre”, ha detto la conduttrice.

Lo scorso luglio Claudia aveva anche pubblicato una foto sui social mentre era in ospedale: “Mi chiamo Claudia e sto per operarmi”, aveva scritto parlando quindi di un’operazione a cui si sarebbe sottoposta da lì a breve. “È un appuntamento a cui non posso mancare ma se supero questa vinco 100 punti Millemiglia. E magari trovo il tasto CANC e fermo questa centrifuga. Sto provando a convincere il corpo ad allearsi con me e a surfare su questo s….zetto che mi zompetta dentro”.