Risparmiare centinaia d’euro al mese: una strategia che lascia senza parole | La possono attuare solo le donne?

Risparmiare è tutta questione di fascino e furbizia e questa tiktoker lo sa molto bene! Ecco l’incredibile strategia che sta spopolando sui social a costo zero.

Visti i tempi che corrono tra inflazione e stipendi fermi a 30 anni, il nostro potere d’acquisto è diminuito sensibilmente e con esso il benessere. Tuttavia, non tutto è perduto: le strategie per risparmiare, infatti, sono infinite, basta mettere in atto tanta furbizia, fascino e creatività proprio come ha fatto una tiktoker che ha ammesso così di risparmiare davvero tantissimi soldi al mese. Ma come fa?

Vivian Tu, infatti, conosciuta su TikTok con il nome @YourRichBFF, è diventata virale sui social, alla pari di un guru del risparmio per intenderci, per una clip in cui spiegava di accettare sei appuntamenti a settimana per non dover così fare la spesa, risparmiando così notevolmente non solo sulla spesa in sé e per sé, ma anche sulle bollette. Non cucinando quasi mai, infatti, anche i costi relativi alla luce e al gas diminuivano. “Tra il 2016 e il 2018 non ho fatto la spesa nemmeno una volta. Probabilmente ho risparmiato circa 150 dollari a settimana “, ha spiegato lei stessa su TikTok. Ma non solo.

In un’intervista rilasciata a ‘Elite Daily’, la tiktoker ha ammesso ai suoi 2,3 milioni di follower che il video è stato realizzato per gioco e che non ha realmente iniziato ad uscire solo per mangiare. Tuttavia, Vivian ha notato effettivamente come i suoi problemi finanziari si attenuassero abbastanza quando era single e accettava diversi appuntamenti.

Il risparmio a portata di sex appeal

Tutto è iniziato quando Vivian Tu ha cominciato a usare regolarmente le app di appuntamenti una volta trasferitasi a New York. Tuttavia, se non poteva trovare l’amore, almeno poteva risparmiare. “Posso andare in un divertente ristorante di tapas (probabilmente) gratis, oppure posso spendere i miei soldi al supermercato per cucinare qualcosa che non avrà un sapore altrettanto buono”, ha spiegato la tiktoker francamente.

Sebbene guadagnasse 95.000 dollari all’anno, infatti, le sue spese fisse al mese erano elevate, proprio perché viveva nella zona di Hell’s Kitchen a New York. Ma andando quasi sempre a cena fuori, Vivian Tu risparmiava abbastanza da potersi permettere così “una borsa Prada nera per sostituire la mia borsa a brandelli Longchamp”. Ma mentre alcuni su TikTok l’hanno incoronata “girl boss”, altri hanno definito la sua strategia “al limite dell’etica”. Non solo. Il suo è stato considerato un pessimo esempio di gestione delle finanze. Se è più importante avere la nuova borsa Prada che mangiare, sicuramente le proprie priorità sono abbastanza sballate.

Un utente su TikTok, infatti, ha detto chiaramente come la sua sia una femminilità tossica. Tuttavia, lei stessa ha ammesso come andare deliberatamente ad uno appuntamento per un pasto gratis non sia una grande idea. E anche se ora non attua più questa “strategia” per risparmiare soldi al mese, la tiktoker comunque non ha rimpianti.