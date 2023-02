Totti e Noemi, la relazione è al capolinea? Ecco come stanno davvero le cose

Le voci sulla presunta rottura della coppia hanno fatto il giro del web, con annessi testimoni che giuravano di aver visto Totti senza anello. Ma come stanno realmente le cose?

E’ stata indubbiamente una delle notizie più cliccate, discusse e chiacchierate dell’anno quella della rottura fra Totti e Ilary Blasi.

Quella che sembrava essere una vera e propria golden couple ha dovuto fare i conti con la realtà.

Le cose, d’altronde, a quanto pare non andavano da tempo, al punto che il capitano sembra avesse da tempo trovato rifugio nelle braccia di un’altra donna: Noemi Bocchi.

Se inizialmente erano in molti a pensare che si trattasse di un flirt passeggero, uno di quei soliti chiodo scaccia chiodo, si sono dovuti ricredere.

I due, infatti, hanno fatto passi decisamente importanti, come l’anello che si sono scambiati e l’appartamento che hanno preso insieme.

Nelle ultime ore, però, sui social hanno iniziato a comparire voci su una presunta crisi dei due.

Un’aria di maretta che, secondo delle testimonianze riportate da alcune pagine di gossip, sarebbe più grave del previsto.

Si è parlato infatti di una vera e propria rottura fra la sensuale bionda e il capitano, che dopo settimane di crisi sarebbero arrivati a un punto di non ritorno.

Ma come stanno realmente le cose? Noemi Bocchi e Totti si sono davvero lasciati? E quali sono gli elementi che hanno fatto pensare a una rottura fra i due? Vediamolo nel dettaglio.

Totti e Noemi: la relazione è al capolinea? Ecco come stanno le cose

I dubbi sono iniziati a dicembre, quando i due erano stati pizzicati dal settimanale Diva e Donna mentre discutevano a cena in modo abbastanza animato.

Come riportato dalla rivista, infatti, il loro messaggio non verbale era chiaro: erano nel bel mezzo di un litigio, come anche l’espressione sui loro volti lasciava trasparire.

Non è ovviamente dato sapere quale fosse il motivo della discussione, ma dalle foto si vede chiaramente la 34enne romana indicare più volte lo smartphone e mostrare qualcosa a Totti, come se la causa del litigio fosse riconducibile a questo.

Da quell’episodio le voci di una presunta crisi sono rientrate, fino a quando sulla pagina dell’esperta di gossip Deianira Marzano non è comparsa una clamorosa testimonianza che ha lasciato presagire il peggio.

Le testimonianze, in realtà, sarebbero state numerosissime, come confermato anche da un’altra pagina, quella dell’investigatore social Alessandro Rosica.

Un utente in particolare avrebbe notato che la Bocchi non era presente a una serata con l’ex capitano giallorosso.

Un fatto, come riporta CaffeinaMagazine, ritenuto decisamente insolito dal momento che, da quando hanno ufficializzato la loro relazione alla luce del sole, i due non si sono mai separati un istante.

Ma non solo.

Sempre lo stesso utente avrebbe giurato di aver visto Totti senza l’anello al dito, quello che si era scambiato con la sua Noemi come segno del loro amore.

Come si può vedere da questi messaggi, poi, Totti sarebbe stato visto in più occasioni senza il fatidico anello, ma continuerebbe comunque a vivere nel nuovo appartamento comprato assieme a lei.

L’ultimo elemento che ha fatto sospettare che fra i due tirasse aria di crisi sono stati alcuni video su TikTok pubblicati da Totti e la figlia Chanel.

La ragazza si sarebbe trasferita momentaneamente dal padre in attesa del ritorno di Ilary dalla vacanza con la sua nuova fiamma, ed è proprio da questi video che trapela un riferimento alla conduttrice.

Padre e figlia, infatti, hanno ballato una canzone che, da sempre, è riferita all’ex golden couple.

Ma come stanno davvero le cose?

In realtà sarebbero state le stesse pagine di gossip che hanno diffuso le voci sulla crisi a smentirla.

In primis Deianira Marzano, che su una storia pubblicata sul suo profilo ha scritto testualmente:

“Fonti super certe. Fra Totti e Noemi è tutto ok”.

È stato poi Alessandro Rosica a confermare ulteriormente il tutto, parlando di “fake news” e confermando che sono ancora fidanzati e non si sarebbero lasciati, come confermato anche da un suo tweet:

Totti e Noemi non si sono lasciati, è solo una delle tante fake news. I due sono ancora fidanzati. News real 100% — Alessandro Rosica (@Investigsocial) January 31, 2023

Nessuna crisi, dunque, fra la nuova e discussa coppia.

L’ex campione e Ilary sembrano infatti essersi lasciati alle spalle il passato grazie ai nuovi, rispettivi compagni.