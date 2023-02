La protagonista di Amici è pronta a fare il grande salto di qualità: i fan sono impazziti di gioia per questa notizia.

Maria De Filippi è una delle regine indiscusse della televisione ed è senza dubbio tra le colonne di Mediaset, tanto che ogni cosa che tocca riesce a trasformarsi in oro. Nonostante le tante novità proposte in TV nel corso degli anni, i programmi condotti dalla moglie di Maurizio Costanzo riescono sempre a catalizzare l’attenzione di milioni di telespettatori, nonostante vadano in onda ormai da moltissimo tempo.

Basti pensare agli ascolti sempre molto elevati di trasmissioni come Uomini e Donne, C’è posta per Te e ovviamente Amici, che sta riscuotendo anche in questa edizione un successo enorme.

Il merito è ovviamente della conduttrice, ma anche del resto del cast che anima lo studio del talent show, su tutti i docenti di ballo e canto. E poi c’è ovviamene la bravura degli allievi e delle allieve, che si impegnano moltissimo per cercare di guadagnarsi il serale e sognare la vittoria finale.

La trionfatrice di Amici ha le idee chiare: il futuro è negli USA

I fan di Amici sanno bene che alcuni ex concorrenti sono riusciti ad avere un’importante carriera e per questo sperano che possa accadere lo stesso anche per i nuovi allievi.

Un esempio è Giulia Stabile, che ha sfruttato la vittoria ad Amici come trampolino di lancio: l’abbiamo infatti vista come conduttrice di Tu sì que vales, un’esperienza che ha certamente contribuito alla sua crescita.

Giulia ha appena confermato che il suo futuro si chiama Los Angeles. L’ex trionfatrice di Amici, infatti, si recherà in California per studiare: “Per il momento è in programma, è un sogno che mi sto portando dietro da un bel po’. Spero sia la volta buona“, ha detto la ballerina, che dovrebbe volare a Los Angeles la prossima estate.

Nel corso dell’intervista a Verissimo la 20enne ha affrontato anche altre tematiche che riguardano invece il suo passato. In particolare, Giulia Stabile ha rivelato di aver dovuto fare i conti con il bullismo e che ‘la bambina bullizzata’ è ancora dentro di lei.

Giulia Stabile e il bullismo: “Ricordare quei momenti fa male”

“Ma c’è una consapevolezza diversa: sto crescendo sotto tanti punti di vista – le parole di Giulia Stabile – Non è qualcosa che si dimentica, ma con Amici ho buttato tutto fuori. Mi sentivo in colpa, non ne parlavo con nessuno per non farmi percepire come persona strana. Ma ho capito che non sono strana, anche se ricordare quei momenti fa male. A volte quelle voci te le crei anche da solo. Tutti abbiamo insicurezze che ci portiamo dietro sempre”.

“Oggi non ci sto più male, ma prima dicevo a mamma di cambiare strada – ha poi aggiunto la giovane ballerina – Sono stata messa da parte e insultata da compagni e insegnanti, poi al liceo tutto è cambiato. A volte gli insegnanti mi dicevano di scegliere tra studio e danza, e non è una cosa normale da dire. Poi la prof di francese mi prendeva in giro davanti alla classe, e questo aumentava le prese in giro”.