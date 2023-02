Le spese pazze di Charlene: il suo guardaroba è costosissimo | Chi sono le altre reali “spendaccione”?

Charlene di Monaco è la reale che ha speso di più nel 2022 per il guardaroba: la moglie di Alberto domina la speciale classifica.

Charlene di Monaco sembra aver superato i problemi fisici e anche l’ultima preoccupazione sulla sua salute pare essersi dissolta. L’assenza della Principessa al Festival del Circo aveva fatto scattare nuovi allarmi sulle sue condizioni, visto il calvario attraversato dalla moglie di Alberto di Monaco negli ultimi due anni. Fortunatamente tutto sembra essere rientrato, dato che Charlene si è affacciata al balcone di Palazzo Grimaldi in occasione dei festeggiamenti di Santa Devota, assieme a suo marito Alberto (con la mascherina perché positivo al Covid-19) e i loro figli Jacques e Gabriella.

Come sanno bene i fan dei Grimaldi, Charlene è ancora in fase di recupero dopo le pesanti conseguenze dell’infezione a orecchie, naso e gola che l’ha colpita mentre si trovava in Sudafrica e che l’ha costretta a diversi interventi chirurgici e ad una lunga riabilitazione.

Tuttavia, nonostante le difficoltà fisiche, Charlene ha voluto comunque coltivare quella che è chiaramente una sua grande passione.

Charlene non bada a spese per il guardaroba: vale 739mila euro

Stando ad un’indagine eseguita dal blog di moda reale UFO No More è proprio la moglie di Alberto la reale che ha speso di più per il proprio guardaroba nel 2022.

La speciale classifica vede in testa la Wittstock con la bellezza di 739.541,52 euro di valore stimato del proprio guardaroba. Durante lo scorso anno Charlene ha mostrato 105 nuovi capi d’abbigliamento, per una media di 11.377,56 euro a pezzo: numeri che le hanno consentito di issarsi sul gradino più alto del podio.

D’altronde sono stati proprio i vestiti sfoggiati in alcune occasioni pubbliche che hanno contribuito a rassicurare sull’effettivo recupero di Charlene dalle problematiche di salute.

Basti pensare ai Monte Carlo Fashion Awards dello scorso maggio, quando la Wittstock si presentò con uno splendido abito di Terrence Bay, ma anche l’abito azzurro ghiaccio di Prada indossato a luglio 2022 dalla Principessa in occasione di un ballo di beneficenza.

Ma oltre a Charlene chi troviamo in questa speciale classifica? Chi sono gli altri reali nelle posizioni più alte?

Le altre reali dietro Charlene: chi completa il podio?

Subito dietro la moglie di Alberto ecco la principessa Olympia di Grecia, che viene comunque inserita in graduatoria anche se la monarchia greca non è più regnante. Olympia è comunque un personaggio noto nel mondo della moda, spesso in prima fila negli eventi con abiti di Dior, Tiffany e via dicendo.

Il suo guardaroba, sempre secondo UFO No More, ha un valore complessivo di 228.930,52 euro.

Al terzo posto troviamo invece Kate Middleton, la Principessa di Galles, moglie del principe William. Nel 2022 la consorte del primogenito di Carlo e Diana (e primo nella successione al trono) ha sfoggiato la bellezza di 204 nuovi capi, per un valore complessivo di 217.310,46 euro.

Kate, di recente, ha anche sposato la moda sostenibile, scegliendo di indossare di nuovo i suoi abiti preferiti e di optare in alcuni casi anche per il noleggio.