Lutto nel mondo del cinema: l’addio è dolorosissimo | Com’è morta Monica Comegna

Monica Comegna si è spenta a soli 43 anni all’ospedale Renzetti di Lanciano: sgomento per un’intera comunità.

Dopo i tanti addii degli ultimi mesi, il cinema italiano è di nuovo nello sconforto per un lutto che ha fatto precipitare tutti nel dolore. Nell’ultimo anno i fan del grande schermo hanno dovuto salutare tanti volti noti: basti pensare a Monica Vitti, ma anche a Sidney Poitier, Catherine Spaak, Ray Liotta, James Caan, Olivia Newton-John e molti altri.

Il lutto di queste ultime ore riguarda un’attrice meno nota, ma che nel corso della sua carriera è riuscita comunque a farsi apprezzare molto dal pubblico per le sue interpretazioni.

La morte improvvisa distrugge i fan: lascia una bimba piccola

L’intera comunità di Casoli, in provincia di Chieti, è devastata dalla morte di Monica Comegna, 43 anni, moglie e madre di una bambina piccola. Un decesso che nessuno poteva immaginare, dato che la situazione è precipitata molto rapidamente.

Stando a quanto riportato anche dal quotidiano Leggo, infatti, Monica Comegna sarebbe stata colpita dalla febbre dopo un viaggio in treno.

L’artista si trovava a bordo del convoglio Roma-Pescara quando ad un certo punto (tra Carsoli e Tagliacozzo, ndr) il mezzo è stato costretto a fermarsi a causa di uno smottamento del terreno. Le condizioni climatiche non erano buone e pare che Monica Comegna abbia preso molta pioggia: una situazione che le ha portato la febbre.

L’attrice è stata successivamente ricoverata all’ospedale Renzetti di Lanciano, ma una volta lì le sue condizioni si sono aggravate nel giro di pochissimo tempo. Nonostante tutte le cure e l’impegno del personale medico e sanitario, per Monica Comegna non c’è stato nulla da fare. I funerali si sono svolti ieri pomeriggio nella Chiesa di Santa Reparata a Casoli.

La 43enne lascia il compagno Enrico, una figlia piccola, Nina, i genitori Donato e Rosanna e il fratello Mauro.

Il sindaco di Casoli, Massimo Tiberini, ha voluto rappresentare all’Adnkronos tutto il proprio dolore e quello dell’intera comunità del centro abruzzese.

“Una fine che ci lascia sconvolti – le sue parole – anche perché era così giovane”.

La carriera di Monica Comegna: da South Kensington a Don Matteo

Monica Comegna aveva cominciato la sua carriera di attrice recitando nel film Terrarossa del regista Giorgio Molteni. Ma il ruolo principale, che ha contribuito anche a darle una certa visibilità, è stato senza dubbio quello di Benedetta nel film South Kensington, uscito nel 2001 e diretto da Carlo Vanzina.

In quell’occasione Monica Comegna ha potuto recitare al fianco di attori come Enrico Brignano, Giampaolo Morelli e Rupert Everett: quest’ultimo recitò in italiano, senza essere doppiato.

Tra le altre partecipazioni di Monica Comegna si ricorda quella nel film L’altra donna (2002), mentre l’anno successivo ha fatto parte del cast di Una famiglia per caso.

L’artista abruzzese aveva poi recitato in alcune serie televisive, tra cui Don Matteo, Stiamo bene insieme e R.I.S. – Delitti Imperfetti.