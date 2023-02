Sta circolando sul web un’immagine dove un serpente riesce a mimetizzarsi perfettamente tra i cespugli: dove si trova?

Le immagini con le illusioni ottiche sono sempre molto gettonate e di tanto in tanto qualcuna di queste fa il giro del web, sorprendendo gli utenti. In alcuni casi viene chiesto alle persone di individuare oggetti, animali o altro in un’immagine dove a prima vista sembra non esserci nulla al di fuori di ciò che emerge chiaramente.

Proprio in queste ultime ore sta circolando online una foto – riportata anche dal tabloid britannico The Sun – dove viene chiesto di individuare il serpente in agguato vicino ad una piscina.

Il serpente è così ben mimetizzato tra i cespugli del giardino, situato in Australia, che pare proprio un’illusione ottica.

Dove si trova il serpente? Che fatica per individuarlo

Gli scatti sono stati pubblicati su Facebook dalla società Snake Catchers Brisbane & Gold Coast, specializzata nella cattura dei serpenti. Nella foto si può vedere chiaramente un cespuglio verde accanto a una piscina. Come accennato, ad un primo sguardo non sembra esserci nulla di strano, ma guardando attentamente si capisce perché i proprietari di abitazioni in Australia possono ritrovarsi a fare i conti con brutte sorprese, sia dentro che fuori casa.

Il serpente dimostra anche in questo caso di essere un vero maestro del travestimento, nascondendosi tra le foglie: non a caso sono molti gli utenti social che non sono riusciti ad individuarlo.

In molti hanno commentato provando ad indovinare la posizione esatta del serpente, ma alla fine è stata la stessa società a svelare il mistero. E’ bastato pubblicare una versione ingrandita della foto per evidenziare il serpente che striscia sul patio, a pochi centimetri dalla piscina.

“Eccolo… piccola creatura sfacciata”, si legge in uno dei commenti postati sotto la foto ingrandita.

Gli esperti del gruppo Snake Catchers hanno suggerito che il rettile, che pare essere un serpente, potrebbe aver scelto di posizionarsi accanto alla piscina per un motivo ben preciso.

Non solo serpenti: gli animali attratti dalle piscine

“I serpenti usano spesso le piscine per alcuni motivi, come aiutare a liberarsi della pelle o dai parassiti esterni – ha detto un portavoce della società a Newsweek – Si può anche provare a fare in modo che la propria piscina risulti a misura di fauna, utilizzando attrezzature per aiutare gli animali a uscire dalle piscine”.

“Non sono solo i serpenti a utilizzare le piscine – aggiunge il portavoce – Anche altri animali come roditori, lucertole e persino grandi mammiferi come i koala possono vedere la piscina come una preziosa fonte d’acqua”.

Ma quante sono ogni anno le vittime di morsi di serpenti in Australia? In un’indagine di qualche anno fa è emerso nel Paese oceanico i ricoveri annuali causati dai serpenti sono circa 6.000, con una media di 27 decessi.

“Con 140 specie differenti questi rettili sono molto comuni e i morsi rimangono rari”, fanno sapere gli esperti.