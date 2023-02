La campagna avviata 40 anni fa ha visto una partecipazione massiccia da parte della popolazione cinese: quasi 80 miliardi di alberi piantati.

Il riscaldamento globale sta mettendo seriamente a rischio l’ecosistema della Terra e non passa giorno senza che gli scienziati di tutto il mondo lancino allarmi su ciò che sta accadendo e su cosa potremmo trovarci ad affrontare nell’immediato futuro. Le conseguenze, in realtà, sono già nettamente percepibili: basti pensare ai caldi record e alle temperature miti anche nei mesi invernali, ma anche allo scioglimento dei ghiacciai, all’innalzamento dei mari e agli incendi che negli ultimi anni hanno devastato enormi aree boschive.

Proprio la sparizione del verde è uno degli aspetti che preoccupa maggiormente, anche perché l’urbanizzazione ha sfruttato selvaggiamente il territorio e ci si ritrova con molto più cemento e molta meno natura.

Per tutti questi motivi alcuni Paesi hanno deciso di invertire la rotta. Già da qualche tempo sono attive delle interessanti iniziative che consistono nel piantare un certo numero di alberi (anche qui in Italia), ma è difficile raggiungere i numeri che invece sono riusciti a realizzare in Cina.

In Cina le foreste sono praticamente raddoppiate

La popolazione cinese, infatti, ha piantato 78 miliardi di alberi negli ultimi 40 anni, ovvero da quando la Cina ha lanciato la sua campagna nazionale volontaria di piantagione di alberi. Finora sono state registrate oltre 17,5 miliardi di partecipazioni alla campagna in tutto il paese, a dimostrazione dell’impegno massiccio per questo nobile scopo.

“La piantumazione volontaria di alberi a livello nazionale ha effettivamente arricchito le risorse forestali della Cina – fa sapere Zhang Wei, un alto funzionario della National Forestry and Grassland Administration – Il nostro tasso di copertura forestale è passato dal 12% nei primi anni ’80 al 23,04% attuale. Il nostro volume di riserve forestali è aumentato da 9,028 miliardi di metri cubi a 17,56 miliardi di metri cubi.

“La campagna ha reso la Cina il paese con il maggiore aumento delle risorse forestali e la più vasta area di foreste piantate”, ha aggiunto Zhang Wei.

Per quanto riguarda la fase successiva, i gestori della campagna hanno fatto sapere che miglioreranno ulteriormente leggi e regolamenti per fare in modo che sempre più persone siano invogliate a partecipare.

In primo luogo, il governo cinese accelererà il processo legislativo per la campagna, fornendo maggiori indicazioni legali per l’attività.

L’obiettivo è rendere la popolazione sempre più ecologica

“In secondo luogo, costruiremo piattaforme di servizi più complete per la piantumazione volontaria di alberi, così da fornire più approcci ai residenti per adempiere ai propri obblighi”, ha affermato Zhang.

Per facilitare la partecipazione alla campagna, il governo cinese accelererà anche la costruzione di una serie di basi per la piantumazione di alberi a tutti i livelli e promuoverà nuove modalità.

Inoltre, la Cina cercherà di fare in modo che la conoscenza ecologica si espanda il più possibile nel Paese, promuovendo con decisione la civiltà ecologica per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla conservazione delle foreste.