Madonna, che combini? Ai Grammy Awards la cantante è apparsa irriconoscibile – VIDEO

Madonna è apparsa davvero irriconoscibile durante l’ultima premiazione dei Grammy Awards. I fan della cantante non potevano credere ai loro occhi. Ma cosa è successo alla material girl?

Madonna è tornata e il suo ultimo singolo “Back that up to the beat” sta scalando le classifiche mondiali, a dimostrazione del fatto che la cantante sa sempre come rimanere saldamente sulla cresta dell’onda. Insomma, Veronica Ciccone resta un’icona senza tempo e forse più di Lady Gaga, Beyoncé e Miley Cyrus. Tuttavia, dopo la sua ultima apparizione per i Grammy Awards di domenica sera, i suoi fan non hanno potuto fare a meno di notare come la cantante non sia per nulla più la stessa.

Madonna, infatti, è salita sul palco prima dell’esibizione di Sam Smith e ha preso la parola per fare un discorso sentito ed emozionante, a favore di chi con coraggio va avanti nella vita, fiero e ribelle sopportando tutto sempre e comunque. “Sono qui per ringraziare tutti i ribelli là fuori“. “Tutti voi dovete sapere che il vostro coraggio non passa inosservato. Siete notati, ascoltati e, soprattutto, apprezzati”, ha continuato la pop star.

Tuttavia, discorso motivazionale a parte, quello che ha colpito maggiormente il pubblico è stato l’aspetto della cantante. Molti fan, infatti, hanno espresso su Twitter la loro preoccupazione per Madonna. Molti hanno commentato senza mezzi termini che la material girl di una volta non ci sia più: è apparsa insomma davvero irriconoscibile.

I fan di Madonna su Twitter: “Non è più lei”

Come dicevamo prima, davvero in tanti hanno sorvolato sul discorso di Madonna, che oggi ha 64 anni, per soffermarsi sulla sua immagine molto sui generis. “Se non avessero annunciato che era Madonna, non avrei avuto idea di chi fosse quella persona ai Grammy”, ha scritto un utente. “La amo e la rispetto come icona della musica, ma questo mi ha spezzato il cuore”, ha osservato un altro.

Insomma, in molti sembrano essere d’accordo sul fatto che la cantante non sia più lei e si sia anche snaturata. “Non è più la stessa“, ha scritto, infatti, ancora qualcun altro. Ma non finisce qui. Altri fan erano d’accordo con i tweet che si rincorrevano uno dopo l’altro e c’è stato anche chi ha scambiato Madonna per l’attrice Drew Barrymore. “Non ha nemmeno la stessa voce” ha aggiunto addirittura un utente.

Can you tell which one is #Madonna and which one is #Janice from #TheMuppets? Bet you can’t 🤔😏🤣 pic.twitter.com/wlGuaUWRNQ — Jesse James (@beard_n_tatted) February 6, 2023

Alcuni fan sono persino arrivati ​​al punto di includere altri video e TikTok di Madonna mentre parlava per supportare il loro punto di vista sul suo presunto drastico cambiamento di aspetto. Altri ancora, invece, hanno affermato che la regia ai Grammy Awards non abbia nemmeno fatto una ripresa del suo volto da vicino durante il suo discorso. “Luci soffuse e nessun primo piano. Sono sicuro che abbia insistito“, ha insinuato un fan. Insomma, che Madonna non stia accettando di buon grado l’età che avanza?