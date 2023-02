Antonella Clerici e quella torta in faccia | Se la prese anche Antonio Lubrano (e non solo lui) – VIDEO

Ricordate quando Antonella Clerici si prese una torta in faccia? Non fu l’unica: i precedenti celebri in TV.

Tra le conduttrici più amate dagli italiani c’è sicuramente Antonella Clerici, volto noto della televisione ormai da oltre tre decenni. Nel corso della sua carriera in TV la Clerici ha diretto diversi programmi, anche se la trasmissione che le ha permesso di stringere un rapporto inossidabile con il pubblico a casa è senza dubbio La Prova del Cuoco, andata in onda per 20 anni sulla Rai.

Ora la Clerici conduce E’ sempre mezzogiorno, un programma culinario (in onda dal 2020) che ha ripreso il format de La Prova del Cuoco e che ottiene spesso ascolti importanti, grazie anche ai tanti ospiti che animano lo studio preparando deliziosi manicaretti delle loro terre di provenienza. I fan di Antonella Clerici sanno bene che durante i programmi condotti dalla presentatrice di Legnano accadono di tanto in tanto anche situazioni divertenti e momenti di imbarazzo.

Ad esempio, in tanti ricordano di certo quando Antonella Clerici si prese una bella torta in faccia in diretta. Un momento che la stessa conduttrice ha riproposto poco meno di un anno fa nelle sue Stories su Instagram. Ma quando è accaduto?

Antonella Clerici si prende una torta in pieno volto

Sono passati quasi 20 anni dalla torta rifilata sul viso di Antonella Clerici. Era infatti il 2004 e la legnanese stava conducendo il programma Il Ristorante, un reality show dove dodici concorrenti vip erano chiamati a gestire un vero e proprio ristorante.

Durante una puntata, una donna si è avvicinata alla presentatrice e le ha stampato una torta in pieno volto e sui capelli. Si scoprì più tardi che la responsabile era la moglie di Edoardo Vianello, non contenta del trattamento riservato a suo marito, concorrente del reality.

“Sono come Baudo!”, disse Antonella Clerici subito dopo questo gesto. In effetti nella storia della televisione non mancano affatto le torte in faccia. Quali sono quelle che i telespettatori ricordano di più?

I precedenti: da Pippo Baudo ad Antonio Lubrano

La citazione di Pippo Baudo da parte della Clerici non è un caso. Lo storico presentatore ha subito questo scherzo nel 1990, mentre cantava Tre somari e Tre Briganti assieme a Renato Zero e Franco Franchi durante il suo programma Gran Premio. Ad un certo punto Mascia, una giovane eliminata dal programma, ha rifilato una bella torta in faccia all’icona della TV italiana.

Ma in molti ricorderanno anche la torta in faccia di Sergio Baracco ad Antonio Lubrano. Il celebre televenditore fu ospite della trasmissione di Rai 3, Mi manda Lubrano, condotta proprio dal presentatore di Procida, che ha compiuto 91 anni lo scorso 4 febbraio. Durante quella puntata, Baracco scaraventò una torta addosso al conduttore, ma lo mancò. Non contento, Sergio Baracco lanciò anche manciate dei propri gioielli addosso al pubblico.