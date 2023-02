Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono lasciati? | Dopo il presunto tradimento, un gesto non passa inosservato

Da giorni non si fa che parlare del presunto tradimento di Ignazio Moser, fidanzato ormai da diversi anni con Cecilia Rodriguez a cui aveva anche chiesto di sposarlo solo qualche mese fa. Il dettaglio, però, non è passato inosservato.

Si vocifera in realtà da sempre che Ignazio Moser non sia mai stato fedele a Cecilia Rodriguez, malgrado il loro amore, nato all’interno della casa del Grande Fratello, all’epoca, oltre a una certa morbosità di fondo, aveva stupito tutti i telespettatori, convinti che si sarebbe trattato di un flirt da reality. Ma così non è stato. Anzi, solo qualche mese fa Moser aveva chiesto la mano di Cecilia.

Tuttavia, come un fulmine a ciel sereno, questa volta è apparso reale il tradimento da parte dell’ex gieffino, tanto che i due si sarebbero lasciati e anche in malo modo una volta rientrati a Milano, dopo un viaggio in Argentina. Ma non finisce qui. Trattandosi appunto di rumors, la coppia infatti non ha confermato né smentito la loro rottura, si è ipotizzato anche che Cecilia e Ignazio non si siano lasciati per infedeltà, ma per ben altro.

Nello specifico, infatti, pare che i due stessero affrontando un periodo di crisi e una serie di problematiche interne alla coppia e alla famiglia (non si sa però se della showgirl o del modello) che però entrambi stavano tentando di superare in ogni modo fino all’inevitabile rottura. I fan della coppia ovviamente in questi giorni sono più che preoccupati, anche perché vige il silenzio assoluto da parte di entrambi, così sono alla ricerca di indizi e indiscrezioni magari postate involontariamente da Cecilia e Ignazio. E proprio un dettaglio non è sfuggito ai più attenti.

Il gesto di Ignazio Moser tra polemiche e congetture

Come dicevamo prima, i fan della coppia stanno cercando qualsiasi indizio che possa confermare o allontanare del tutto la crisi tra i due. Tuttavia, un gesto di Ignazio Moser ha lasciato abbastanza perplesso il mondo dei social che in queste ore si sta interrogando. Ma cosa ha fatto lo sportivo? Cerchiamo di capire insieme qualcosina in più.

Se Cecilia Rodriguez, infatti, in queste ore sui social ha postato solo stories di lavoro, Ignazio Moser si è concesso di più. Oltre ai posto sui brand di abbigliamento e scarpe, infatti, l’ex gieffino ha anche realizzato una story su Instagram dedicata alla sua squadra del cuore, l’Inter, che ha vinto il derby contro il Milan domenica sera grazie ad un gol di Lautaro Martinez.

Moser ha scritto solo “Milano è nerazzurra”, tuttavia se c’è chi crede in realtà sia tranquillo e che quindi la presunta crisi tra i due in realtà sia inesistente, altri credono che Moser abbia volutamente spostato l’attenzione altrove per non fomentare ulteriormente il gossip tra lui e Cecilia, soprattutto se il tradimento fosse vero come si legge in questi giorni. Ma non solo.

Si continua a parlare di separazione tra i due perché Moser è stato avvistato in compagnia dei suoi amici Lazza, Andrea Damante e Fred De Palma e senza Cecilia, un altro indizio che confermerebbe che non sono più una coppia, malgrado sia sul profilo social dello sportivo che della sorella di Belen resta in evidenza come primo post proprio la proposta di matrimonio.