Sanremo, il figlio di Amadeus non resiste: il gesto durante il monologo di Angelo Duro – VIDEO

Il gesto non è di certo passato inosservato, e in molti si sono chiesti se fosse una reazione al monologo di Angelo Duro o un gesto del tutto spontaneo

Siamo giunti quasi alla terza serata del Festival di Sanremo, la kermesse musicale italiana per eccellenza seguita da milioni di telespettatori.

Un’edizione, questa, con uno share da record che supera il 60% e che non si vedeva dal 1995, anno in cui la conduzione venne affidata a Pippo Baudo.

Segno, evidentemente, che le scelte di Amadeus, seppur spesso criticate, si sono rivelate a modo loro vincenti.

L’attitudine da mediatore del conduttore lo rende inoltre particolarmente calzante per il ruolo che ricopre a Sanremo, dove i colpi di scena, vedi il caso Blanco, sono dietro l’angolo.

Sotto la lente di ingrandimento del grande pubblico, però, non c’è solo Amadeus, ma anche la sua famiglia, presenza costante nel Festival.

Ed è stato proprio un gesto del figlio di Giovanna ed Amadeus che non è passato inosservato, diventando virale nel giro di pochissimo.

Sanremo, il figlio di Amadeus non resiste: il gesto in diretta diventa virale

Amadeus è molto fortunato dal punto di vista non solo lavorativo, ma anche privato.

Sua moglie Giovanna Civitillo, infatti, fa sempre il tifo per lui, e da quando gli è stata affidata la direzione artistica del Festival non si è tirata dietro per dargli tutta l’energia necessaria.

Nelle ultime edizioni la si vede sempre in prima fila e negli eventi connessi al festival come le interviste agli ospiti, ma non è l’unica componente della famiglia ad aver attirato l’attenzione del pubblico.

A suscitare parecchia curiosità nei telespettatori è infatti il figlio di Amadeus e Giovanna: José Alberto.

José oggi ha 14 anni e sono in pochi a sapere che questo ometto è in realtà una grande promessa del calcio: gioca infatti come portiere nelle giovanili dell’Inter.

I telespettatori lo hanno visto letteralmente crescere nel corso delle ultime quattro edizioni, ed era dunque impossibile che non si affezionassero anche a lui.

E ovviamente, nel corso delle varie puntate della kermesse musicale, i suoi gesti non passano di certo inosservati.

L’ultimo gesto in particolare ha suscitato notevole clamore, ma soprattutto una domanda: lo ha fatto apposta o è stato un gesto spontaneo?

Nel corso della seconda puntata, infatti, José si stava addormentando, al punto che stava cercando con tutte le sue forze di trattenersi dal dormire di fronte a sua madre e a Gianni Morandi.

La clip di José ha fatto il giro del web e nel giro di pochissimo è diventata virale.

C’è infatti chi ha ironizzato scrivendo: “José che si stava addormentando è tutti noi durante il blocco pre classifica”.

Ma sono stati tantissimi gli utenti che hanno invece ironizzato sul fatto che, proprio in quel momento, sul palco era presente Angelo Duro che stava tenendo il suo monologo, e che dunque il figlio di Amadeus si stesse annoiando al punto tale da addormentarsi.

Monologo che non sembra essere stato particolarmente apprezzato dai telespettatori.

Un tweet su tutti ha raggiunto migliaia di visualizzazioni, nel quale un’utente ha scritto: “lui voleva soltanto che blanco rientrasse e spaccasse tutto angelo duro compreso”