Marco Mengoni, lacrime sul palco per la standing ovation | Il suo gesto dopo la serata lascia di stucco tutti

Dopo la sua esibizione, il pubblico di Sanremo non ha potuto fare altro, se non omaggiare il vincitore annunciato del Festival con una sentita e accorata standing ovation. Quello che ha fatto Marco Mengoni dopo è davvero incredibile.

Che Marco Mengoni sia per il pubblico, per la sala stampa e per la giuria demoscopica il vincitore annunciato del Festival di Sanremo è ormai pressoché evidente. Il brano con cui si è presentato in gara, infatti, ha convinto sin da subito tutti e ha confermato solo l’incredibile talento dell’ex volto di X Factor. Così ieri, dopo la sua esibizione, il pubblico ha voluto omaggiare Mengoni come si fa solo con gli artisti ospiti della kermesse musicale.

Insomma, il pubblico di Sanremo non ha potuto fare altro – a cominciare proprio dal figlio di Amadeus, Josè – se non celebrare quello che ormai sembra essere a tutti gli effetti il vincitore de facto di Sanremo con una sentita e accorata standing ovation. Il pubblico, insomma, ha fatto la sua scelta: Marco Mengoni è il loro preferito e non potrebbe essere diversamente.

Insomma la potenza di “Due Vite” ha travolto tutti in quella che è apparsa in certi momenti una tempesta perfetta di musica, parole ed emozione, la stessa che ha provato Mengoni una volta conclusasi la sua performance di fronte a un Ariston in visibilio. Il cantante, infatti, forse non si aspettava un’accoglienza e un apprezzamento tale. Fatto sta che quando Amadeus gli ha consegnato i fiori, Mengoni era visibilmente commosso e con le lacrime agli occhi. Ma il meglio doveva ancora arrivare per lui.

Il dopo Festival di Marco Mengoni

Come dicevamo prima, subito dopo l’esibizione, Marco Mengoni era visibilmente commosso, non si aspettava una reazione simile da parte del pubblico e lo ha dimostrato anche dopo, quando il suo Festival per quella sera era finito ma non del tutto.

LA STANDING OVATION PER MARCO MENGONI LUI È RE DELL’ARISTON È PROPRIO VERO QUESTO DETTO #Sanremo2023 pic.twitter.com/s8MNe97i2M — venere di twitta 💐 (@aleferaz) February 9, 2023

A “Storie Italiane”, infatti, uno degli inviati della trasmissione di Eleonora Daniele ha spiegato come Mengoni sia sempre attento al parere degli altri, tanto che dopo la sua esibizione si è sincerato di aver cantato davvero bene. Insomma, si era preoccupato in realtà di non aver fatto una buona performance. Ma l’umiltà di un talento come Mengoni, però, è andata anche oltre.

ok marco mengoni puoi vincere ti do la mia benedizione pic.twitter.com/9pP9B5JMDj — giorgia (@gioosw) February 10, 2023

Sempre l’inviato di “Storie Italiane” ha raccontato del rapporto speciale del cantante con i suoi fan, tant’è che ieri ha fatto una cosa davvero incredibile e imprevista. “Ieri sera andando via ha chiesto alla manager di fermarsi un attimo”, ha spiegato il giornalista. “Ha bloccato tutto per scendere verso le transenne e salutare i suoi fan“. Ed effettivamente è andata così. Sui social, infatti, sono diventati subito virali i video di Marco Mengoni che salta ed esulta insieme ai suoi fan alle 3 di notte fuori al gelo.