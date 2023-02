Re Carlo, cala in gelo in Moschea: che momento di imbarazzo! | E non è la prima volta…

Lo scatto realizzato della clamorosa gaffe verificatasi durante la visita nella più antica Moschea di Brick Lane fa il giro dei social e anima le polemiche. Ma fra lo sdegno generale è impossibile non pensare che, alla fine, siamo davvero tutti umani. Anche il re.

Fra i membri della Royal Family considerati icone di stile, difficile annoverare Re Carlo fra questi ultimi.

Il monarca non rientra infatti “a pieno titolo” fra i cosiddetti “trend setter” reali, ossia coloro i quali sono in grado di influenzare, attraverso le loro scelte di stile, tantissime persone.

E l’ultimo episodio che l’ha visto protagonista non lascia dubbi in tal senso, sebbene le critiche siano state forse esagerate rispetto all’accaduto in sé, che mostra anzi tutto l’aspetto umano del sovrano.

Sebbene non si possa dare torto agli osservatori più attenti che hanno notato come non sia la prima volta che accade e vi siano dei precedenti in tal senso.

Ma cosa è successo?

Re Carlo, cala in gelo in Moschea: che momento di imbarazzo!

L’imbarazzante situazione per il monarca si è verificata in occasione della sua visita in una delle storiche moschee di Brick Lane.

Il regnante era in visita nella Gran Bretagna multiculturale assieme alla regina consorte Camilla, e questa era, nello specifico, la tappa che vedeva l’incontro con la comunità londinese del Bangladesh.

Ed è proprio durante l’incontro sul luogo di preghiera che il Re si è reso protagonista di una gaffe clamorosa.

Come previsto per chi entra nei luoghi di preghiera dei musulmani, è obbligatorio togliersi le scarpe, ed è in quel momento che Re Carlo, togliendosele, ha mostrato un calzino bucato.

Ad aggravare la situazione il fatto che il regnante sia arrivato in Moschea accompagnato da decine e decine di giornalisti, che non hanno potuto fare altro che notare il buco negli indumenti del re.

I tabloid inglesi si sono ovviamente scatenati sulla questione, mostrando disdegno per la caduta di classe del monarca, che ha suscitato da un lato imbarazzo ma, sicuramente, anche tanta ilarità.

L’imprevisto è persino diventato oggetto di un editoriale del Telegraph, che ha titolato: “Re Carlo soffre una gaffe di moda”, ma anche su Twitter sono stati tantissimi i commenti degli utenti:

Is he diabetic? His hands and feet always look swollen. Diabetic socks are very thin and easy to rip. My grandma used to fly through them. Or this is a visual representation of the Monarchy 😏 — LakeheadBro (@LakeheadBro) February 8, 2023

Se questa potrebbe sembrare a primo acchito una reazione decisamente esagerata rispetto a una vicenda che, anzi, dovrebbe mostrare il lato più umano di Sua Maestà, in realtà è l’ennesima dimostrazione di una certa tendenza del re a “risparmiare” sugli indumenti.

Re Carlo e uno stile non impeccabile: i precedenti

In passato, infatti, Re Carlo era già stato immortalato con abiti usurati e scarpe utilizzate fino allo sfinimento.

Una volta, ad esempio, quando sedeva ancora al trono sua madre, la Regina Elisabetta, l’allora principe Carlo prese parte a una trasmissione della BBC sulla vita rurale.

Per quell’occasione il reale aveva scelto una giacca in cui si vedevano palesemente delle toppe per nascondere i buchi.

Insomma, oculatezza negli acquisti e nelle spese o semplice spilorceria?

Quel che è certo è che la gaffe ha fatto il giro del mondo, e ci fa pensare un po’ a quelle situazioni nelle quali, invitati a casa di amici, siamo obbligati a togliere le scarpe non senza imbarazzo, proprio per la possibile presenza di buchetti nelle calze.

Un momento che non si addice propriamente ad un re.