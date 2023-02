Gli Articolo 31 tornano sul palco e commuovono: chi è Wlady, l’artefice della reunion | Non è quello delle suonerie

Gli Articolo 31 sul palco di Sanremo hanno fatto scendere una lacrima a tantissimi fan: il merito della reunion è solo suo.

Il Festival di Sanremo sta ottenendo riscontri elevatissimi in termini di ascolti e sul web si sprecano gli elogi nei confronti di Amadeus, chiamato a condurre la celebre kermesse musicale per il quarto anno consecutivo. Le scelte del presentatore ravennate (ma cresciuto in Veneto) si sono rivelate indovinate anche quest’anno. La lista dei cantanti in gara ha convinto pubblico e critica e anche la scelta delle 4 co-conduttrici è stata largamente apprezzata.

Tra i tanti meriti che vengono riconosciuti ad Amadeus c’è anche quello di essere riuscito a portare sul palco dell’Ariston una band storica, che a cavallo tra gli anni ’90 e la prima metà dei 2000 ha fatto innamorare un’intera generazione con brani indimenticabili. Stiamo parlando degli Articolo 31, ovvero di J-Ax e DJ Jad, che hanno deciso di ricucire il loro rapporto e tornare insieme a distanza di moltissimi anni. Dopo i primi concerti del 2018 il duo hip-hop ha capito che la strada giusta era proprio quella della reunion.

Il 25 marzo 2022 è uscito il primo singolo Troppo Sbattimento, a cui ha partecipato anche Wlady, fratello di DJ Jad: una pubblicazione storica, la prima dall’album La Riconquista del Forum (2004).

La commozione per Un bel viaggio sul palco di Sanremo

Un successo che ha poi portato gli Articolo 31 per la prima volta sul palco di Sanremo, dove hanno presentato il brano Un bel viaggio che racconta proprio la storia del duo, dal successo travolgente alla distanza e al gelo, fino allo scioglimento e poi alla ‘pace’. Non a caso al termine dell’interpretazione al Teatro Ariston i due sono apparsi chiaramente commossi.

Ma chi è stato davvero l’artefice della reunion tra J-Ax e DJ Jad? Proprio Wlady, come confermato da suo fratello DJ Jad in diverse interviste. “Mio fratello Wlady è stato l’artefice della reunion degli Articolo 31 – ha detto DJ Jad a Exclusive Magazine – È stato un vero tuffo nel passato, sembrava che il tempo non fosse mai passato! Lo ringrazio per averci riunito sia a livello musicale e soprattutto affettivo”. Anche J-Ax ha poi confermato che il merito della reunion è da attribuire a Wlady.

Ma chi è e cosa fa Wlady? Partiamo subito con il precisare che no, il DJ che ha fatto tornare insieme gli Articolo 31 non c’entra nulla con Wladimiro ‘Wlady’ Tallini, l’uomo delle suonerie per cellulari che ottenne un successo dilagante nel 2006 con la suoneria che raccontava il momento della testata di Zidane a Materazzi nella finale del Mondiale (poi vinto dall’Italia).

Chi è Wlady? Il fratello di DJ Jad è molto apprezzato

Wlady ha 49 anni ed è un apprezzatissimo DJ milanese che ha preso parte anche al film Senza Filtro con protagonisti suo fratello e J-Ax. Con gli Articolo 31 ha partecipato a diverse registrazioni, tra cui Strade di città, Messa di vespiri, Così com’è e Nessuno.

Il suo singolo Ferry a Cross the Mercy venne utilizzato dal programma televisivo Le Iene come sigla. Nel corso degli anni ha inanellato molte collaborazioni di rilievo ed è stato anche remixer di Occidentali’s Karma, il brano con cui Francesco Gabbani vinse il Festival di Sanremo 2017.