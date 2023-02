Lutto devastante per Sharon Stone, l’attrice distrutta dal dolore | Una famiglia senza pace

Sharon Stone ha annunciato ai suoi fan su Instagram l’atroce perdita di queste ultime ore: ennesimo grave lutto per la sua famiglia.

Il 2022 è stato senza dubbio un anno molto complicato per il mondo del cinema, che ha dovuto dire addio a tante star che hanno segnato la storia del grande schermo. Basti pensare a figure come Catherine Spaak, Sidney Poitier, Monica Vitti e molti altri ancora. Allo stesso modo, alcuni personaggi famosi (non solo del cinema) hanno espresso tutto il loro dolore per aver perso familiari molto stretti.

E’ capitato a Nick Carter, storico membro dei Backstreet Boys, che ha dovuto dire addio a suo fratello Aaron, anche lui cantante. Proprio in queste ultime ore un’altra grande star ha annunciato sui suoi canali social la morte di suo fratello, gettando nello sconforto tutti i suoi fan.

Sharon Stone, il dolore su Instagram: “Riposa in pace”

Stiamo parlando di Sharon Stone, che ha pubblicato un video su Instagram per informare i propri follower della dolorosissima morte di suo fratello Patrick. L’uomo, che aveva 57 anni, è deceduto nella giornata di domenica 12 febbraio in Pennsylvania, dopo essere stato colpito da un attacco di cuore. Stando a quanto riportato anche dai siti locali, pare che Patrick Stone soffrisse di una malattia cardiaca.

Su Instagram la celebre attrice ha postato una foto dove compare proprio assieme a suo fratello Patrick. “Rip, Riposa in pace – le parole di Sharon Stone – Come ogni famiglia, vi ringraziamo per il vostro amore e il vostro sostegno in questo momento di incommensurabile dolore e apprezziamo tutte le vostre condoglianze”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sharon Stone (@sharonstone)

“Abbiamo subito un’enorme perdita in questi ultimi due anni, come molti di voi, Vi ringrazio molto per l’amore e il sostegno che ci state dimostrando e vi chiediamo solo di continuare a essere gentili. Grazie”, ha poi aggiunto l’attrice di Basic Instinct.

Nel 2021 la morte di River: aveva solo 11 mesi

La morte del fratello Patrick è l’ennesimo grande dolore familiare provato da Sharon Stone, che nel 2021 aveva fatto piangere tutti i suoi fan con il racconto della morte di River, nipote e figlioccio di Patrick, deceduto a soli 11 mesi per un’insufficienza d’organo.

“Abbiamo bisogno di un miracolo”, scrisse all’epoca Sharon Stone, postando anche una foto del suo nipotino. L’attrice – che si trovava a Venezia e scelse di fare immediato rientro negli Stati Uniti – chiese ai fan di pregare intensamente per il piccolo River, ma il piccolo non riuscì a superare la crisi. La ferita fu profondissima per tutta la famiglia.

La carriera cinematografica di Sharon Stone è senza dubbio luminosa visti i grandi successi e le eccellenti interpretazioni, ma l’attrice ha dovuto fare i conti anche con grandi momenti di dolore. Anche durante il Covid le cose non sono andate affatto bene per la sua famiglia, vista la perdita della nonna adottiva Eileen Mitzman. Qualche anno fa la mamma di Sharon Stone è stata invece colpita da due ictus.