Tutti abbiamo le corna, anche Antonella Clerici | La clamorosa confessione della conduttrice

Antonella Clerici ha ammesso di essere stata tradita in passato: la conduttrice di È sempre mezzogiorno è in buona compagnia.

Tra le conduttrici più amate dai telespettatori c’è sicuramente Antonella Clerici, che riesce sempre ad entrare nelle case di tutti gli italiani con simpatia, allegria, gentilezza e garbo. I fan di È sempre mezzogiorno, il programma culinario condotto dalla Clerici su Rai 1 che ha preso il posto dello storico La Prova del Cuoco, non si perdono neanche una puntata per cercare di scoprire tutti i segreti delle deliziose ricette preparate dalla presentatrice assieme ai suoi ospiti.

Ma non è tutto, perché Antonella Clerici è un volto molto noto anche per la sua partecipazione a The Voice Senior. La conduttrice di Legnano è al timone del programma dal 2020 e il consenso tra il pubblico è più che soddisfacente. Ma oltre alle gratificazioni lavorative, la Clerici può dirsi felice anche per come stanno andando le cose nel privato, visto che la storia d’amore con l’imprenditore Vittorio Garrone pare andare proprio a gonfie vele.

Eppure nel passato sentimentale della conduttrice di È sempre mezzogiorno e The Voice Senior le cose non sono andate sempre così bene. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Antonella Clerici spiega come la nascita di sua figlia Maelle, oggi adolescente, sia stato senza dubbio uno dei regali più belli ricevuti dall’amore. Tuttavia, proprio il padre di Maelle, il suo ex fidanzato Eddy, è stato l’artefice di un dolore che ha fatto molto soffrire l’Antonellina nazionale.

Non solo Antonella Clerici: i tradimenti dei vip

“Ricordo quando, sulla copertina di ‘Chi’, pubblicaste le foto di Eddy con un’altra – ha detto la Clerici al settimanale diretto da Signorini – Alfonso mi avvisò per tempo, prima che arrivasse in edicola e mi venisse un colpo. Tutta l’Italia scoprì che ero cornuta. Fa parte delle regole, i giornali fanno il loro lavoro”.

Ma quali sono stati gli altri personaggi del mondo dello spettacolo che hanno ammesso di essere stati traditi? A livello internazionale fece molto scalpore quanto dichiarato da Jude Law, che tradì Sienna Miller con la tata ad un passo dalle nozze. Ma anche Jennifer Aniston tradita da Brad Pitt, che si tuffò tra le braccia di Angelina Jolie, fino ad arrivare ai tradimenti di Ashton Kutcher che hanno fatto soffrire moltissimo Demi Moore, come raccontato dalla stessa attrice nella sua autobiografia Inside Out.

Guardando invece a casa nostra, come non ripensare al tradimento di Adriano Celentano con Ornella Muti che fece vacillare il suo matrimonio con Claudia Mori. In tempi più recenti ha fatto discutere il comportamento di Cecilia Rodriguez, che ha perso la testa per Ignazio Moser dentro la Casa del GF Vip lasciando solo e disperato all’esterno il suo compagno Francesco Monte.

“Le corna sono come le scarpe…”

Impossibile non citare anche la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, dovuta anche alla storia del Pupone con Noemi Bocchi, sua attuale compagna.

Infine, proprio in tempi recenti Martina Maggiore ha confermato la rottura della relazione con Cesare Cremonini. La studentessa aveva pubblicato qualche mese fa nelle Storie su Instagram una frase che non sembra lasciare spazio ad interpretazioni: “Le corna sono come le scarpe, tutti nella vita ne hanno almeno un paio”.