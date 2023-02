WhatsApp, quattro cambi epocali: la piattaforma si rinnova | Arrivano gli avatar personalizzati (e non solo…)

WhatsApp ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento dove spiccano quattro novità molto interessanti: scopriamole nel dettaglio.

Nel periodo più duro della pandemia di Covid-19 anche i meno avvezzi alla tecnologia si sono resi conto di come alcuni dispositivi possano rivelarsi fondamentali in situazioni di emergenza. Pensiamo ovviamente a smartphone, tablet e PC, che hanno consentito a milioni e milioni di persone di continuare a lavorare e studiare anche restando a casa e si sono confermati ottimi strumenti per rimanere in contatto con amici, parenti, partner, colleghi di lavoro e via dicendo.

In tal senso, WhatsApp è stata senz’altro una soluzione importantissima e non è certo un caso se la piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta è la più utilizzata al mondo. Sono tante le funzioni che si possono sfruttare con WhatsApp, come ad esempio le videochiamate, i messaggi audio e molto altro ancora.

Tuttavia, il team di sviluppo dell’app sa benissimo che bisogna sempre innovare per venire incontro alle esigenze di una platea di utenti divenuta man mano sempre più vasta. Per questo WhatsApp viene spesso aggiornata con migliorie che trovano quasi sempre ampio riscontro tra coloro che utilizzano quotidianamente la piattaforma.

Le nuove funzionalità di WhatsApp: tutti i dettagli

Proprio nelle scorse ore WhatsApp ha introdotto una serie di nuove funzionalità, anche se al momento queste migliorie sono esclusive per gli utenti Android. Questo significa che i possessori di iPhone sono tagliati fuori? Niente affatto, ma dovranno senz’altro attendere un po’ prima di poter godere di queste nuove funzionalità di WhatsApp: l’impressione è che a breve verrà rilasciato un nuovo aggiornamento.

Ma quali sono queste nuove funzionalità già a disposizione degli utenti Android? Prima di tutto emerge la possibilità di arricchire i documenti inviati tramite chat con una didascalia, ed è senza dubbio un dettaglio che aiuta a rendere più chiaro l’oggetto del documento inviato. Un’altra innovazione interessante è quella relativa alla possibilità di aggiungere descrizioni più lunghe (e perché no, anche più divertenti) per le chat di gruppo: in questo modo un utente capisce anche più facilmente se quella chat di gruppo è di suo gradimento oppure no.

Un altro aggiornamento di rilievo è la condivisione di 100 contenuti multimediali: gli utenti possono inviare fino a 100 foto e video alla volta, ed è senz’altro un aumento considerevole rispetto al precedente limite di 30 elementi.

Infine ecco gli avatar personalizzati, forse la novità più eccitante di questo nuovo aggiornamento di WhatsApp. Gli utenti possono infatti creare un avatar da utilizzare come adesivo o immagine del profilo, simile a quelli che troviamo su Snapchat e Apple. WhatsApp ha introdotto questa funzione in un aggiornamento precedente, ma l’app di proprietà di Meta si è accorta che la funzione avatar non aveva avuto molto riscontro e così ha voluto ‘rilanciarla’.