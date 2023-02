Meghan Markle e Harry, tutti contro | Le frecciate arrivano anche dal cartone

Nessuno, ma davvero nessuno, sembra risparmiare ormai Harry e Meghan, tanto che perfino uno dei cartoni più irriverenti della televisione ha deciso di lanciare più di una frecciatina.

Diciamo pure come il “sentiment” attorno a Harry e Meghan stia calando, soprattutto dopo la pubblicazione del libro del principe “Spare – Il Minore”. Insomma, parlare ancora e ancora dei Windsor con accuse ben precise e rimostranze mai del tutto accantonate dal duca del Sussex comincia a non convincere più di tanto.

Ecco perché, tra le altre cose, un sondaggio lanciato dal quotidiano inglese ‘The Mirror’, ha evidenziato come su quasi 5.000 intervistati ben il 95% di loro era favorevole al declassamento di Harry e Meghan. In altre parole, pure il popolo britannico è contrariato e vorrebbe che la coppia venisse privata dei suoi titoli nobiliari data la frattura insanabile tra loro e il resto del Palazzo. Ma non solo.

I sudditi, infatti, non hanno perdonato a Harry non solo di non aver rinunciato di sua volontà ai titoli, ma anche di essere andato contro il volere di sua nonna: “La regina Elisabetta aveva vietato di usare i loro titoli per fare soldi. E invece è proprio quello che stanno facendo”, si legge sempre nel sondaggio condotto dal ‘Mirror’. Ma non è solo il popolo britannico a schierarsi apertamente contro Harry e Meghan.

South Park non ne può più di Harry e Meghan

South Park, ovvero uno dei cartoni più irriverenti della televisione, ha deciso di lanciare più di una frecciatina ai duchi del Sussex. Nella seconda puntata della stagione 26, infatti, il principe Harry e Meghan Markle vengono pesantemente derisi e criticati per la loro condotta abbastanza incoerente.

South Park makes fun of Harry and Meghan. As usual, they get it spot on. 👌🏼 pic.twitter.com/JURRIgHvsF — Chris Rose (@ArchRose90) February 16, 2023

Pur non nominandoli mai direttamente, la storia è incentrata su una visita alla città di South Park da parte del principe del Canada e di sua moglie, che affermano di essere alla ricerca di privacy e isolamento. Tutto lo sketch si concentra sulla tensione e contraddizione tra il desiderio di privacy di Harry e Meghan e la loro disponibilità a condividere dettagli intimi della loro vita nelle interviste, nel libro del principe Harry e nella loro serie Netflix.

E a proposito di autobiografie, anche il principe di South Park durante l’intervista promuove il suo libro, “Waaaagh”, che ricorda il verso dei neonati quando piangono: un chiaro riferimento al vero libro del principe Harry in cui si lamenta della sua condizione e della sua famiglia sorda alle sue richieste d’aiuto.

Tuttavia, brandendo anche dei cartelli, la coppia reale afferma di volere la loro privacy e di poter condurre una vita da persone normali, senza il giudizio della gente o la pressione mediatica. A quel punto però il presentatore, stufo della situazione, chiede provocatoriamente se in realtà non sia proprio la moglie del principe del Canada a non volere la privacy, proprio perché ama in realtà la sua vita da celebrità. Un cortocircuito, questo, che fa arrabbiare la coppia che, indignata, se ne va rivendicando la loro privacy.

Ma non solo. Anche Kyle Broflovski ad un certo punto esausto esclama: “Non ne posso più di loro due. Sono sempre dappertutto!” e Eric Cartman risponde: “Non ci importa nulla di un principe idiota e della sua stupida moglie”.