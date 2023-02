Luca Argentero, gioia immensa | L’annuncio fa impazzire i fan: “Con il cuore pieno di amore”

Grande gioia per Luca Argentero e Cristina Marino, che hanno allargato la famiglia: dopo Nina Speranza è arrivato anche Noè Roberto.

Nell’ultimo periodo il mondo dello spettacolo è stato interessato da una serie di separazioni di coppie che hanno fatto molto rumore. Basti pensare alla rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi, che hanno messo fine a 17 anni di matrimonio con tre figli (Chanel, Cristian e Isabel), ma anche alla fine del rapporto tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, così come l’addio tra Wanda Nara e Mauro Icardi dopo continui tira e molla e presunti tradimenti.

Inevitabile parlare anche di Shakira e Gerard Piquè, con il brano Music Sessions Vol. 53 dove l’artista colombiana parla proprio della rottura e lancia accuse non così velate al suo ex. Fortunatamente, se da una parte si devono registrare numerose separazioni, dall’altra è anche il caso di celebrare coppie sempre più solide che decidono di allargare la propria famiglia.

Tra le coppie più gettonate del momento c’è sicuramente quella composta da Luca Argentero e Cristina Marino. I due si sono conosciuti nel 2015 sul set di Vacanze ai Caraibi ed è stato subito amore. Nel 2020 è nata la loro prima figlia, Nina Speranza, mentre l’anno successivo i due sono convolati a nozze a Città della Pieve (Perugia), dove risiedono da tempo.

E’ nato Noè Roberto, l’entusiasmo dei fan: “Benvenuto al mondo”

La bella notizia per tutti i fan di Luca Argentero e Cristina Marino è che se prima erano in tre ora sono in quattro. Ebbene sì, il 16 febbraio è nato il secondo figlio della coppia, come confermato dal magazine Chi: la testata diretta da Alfonso Signorini ha voluto dare la notizia in anteprima sul proprio profilo Instagram ufficiale.

Cristina Marino ha dato alla luce un maschietto: la coppia ha deciso di chiamarlo Noè Roberto. La felicità per l’arrivo del secondogenito è apparsa fin troppo evidente sui social, con i seguaci della coppia che hanno voluto esprimere tutta la loro gioia per la bellissima notizia. “Tantissimi auguri ai genitori e auguroni al piccolo”, si legge in uno dei commenti, mentre un altro follower scrive “Benvenuto al mondo piccolino”.

Anche in un momento così bello non sono mancate le critiche da parte di qualche utente che non ha particolarmente gradito il nome scelto da Cristina Marino e Luca Argentero. Polemiche a cui ovviamente la coppia non darà alcun peso, dato che in questo momento preferiscono godersi quello che è senza dubbio uno degli eventi più intensi della loro vita insieme.

I fan hanno atteso con ansia che Cristina Marino e Luca Argentero postassero qualcosa su Instagram in merito alla nascita del secondo figlio. Alla fine il post è arrivato: la coppia ha pubblicato una dolcissima foto della manina del piccolo tra le mani dei suoi genitori. “Con il cuore pieno di amore”, scrivono i due, confermando il nome Noè Roberto.