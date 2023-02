Antonella Clerici, che gioia: il post della conduttrice commuove tutti | Quanto cresce Maelle!

Antonella Clerici celebra il compleanno di sua figlia Maelle con un post su Instagram: le parole della conduttrice sono dolcissime.

Tra le presentatrici televisive più amate dagli italiani c’è sicuramente Antonella Clerici, un volto ormai abituale per le famiglie che apprezzano molto la bravura della conduttrice e la sua capacità di infondere sempre allegria e serenità. Parlare di Antonella Clerici significa soffermarsi soprattutto sui suoi programmi culinari, dato che la conduttrice di Legnano viene spesso considerata la vera e propria regina della cucina.

Oggi la Clerici entra nelle case di tutti gli italiani nella fascia mattutina con il programma E’ sempre mezzogiorno, in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 11:55 alle 13:30. Gli ascolti di E’ sempre mezzogiorno testimoniano come il format sia più che riuscito: nel corso delle varie puntate Antonella Clerici è ai fornelli assieme a tanti ospiti che scelgono di preparare alcune pietanze tipiche delle loro terre, svelandone segreti e dettagli.

La cucina è il perfetto habitat di Antonella Clerici, che per 20 anni ha condotto La Prova del Cuoco su Rai 1 e che vede una sorta di continuazione in E’ sempre mezzogiorno. Ma non è tutto, perché i telespettatori apprezzano anche la versione ‘serale’ della Clerici, ovvero quella di conduttrice di The Voice Senior: come noto, lo show è uno spin-off di The Voice dove a sfidarsi sono concorrenti ultrasessantenni.

Le meravigliose parole di mamma Antonella per Maelle: “Sei splendida”

Oltre alla carriera professionale, sempre più luminosa, anche dal punto di vista privato le cose sembrano andare molto bene per Antonella Clerici. La presentatrice 59enne è infatti felicemente impegnata con l’imprenditore Vittorio Garrone: i due compaiono spesso anche sui social, per la gioia dei loro fan. Antonella Clerici si gode poi anche sua figlia Maelle, nata nel 2009 dalla precedente relazione della conduttrice con Eddy Martens. La Clerici ha voluto dedicare un bellissimo post su Instagram a sua figlia Maelle, che compie proprio oggi 14 anni. Le parole della conduttrice sono dolcissime e hanno intenerito tutti i suoi follower.

“Amore mio grande…. oggi compi 14 anni – si legge nel post della Clerici – Ormai sei una splendida ragazza… non perdere mai la luce curiosa nei tuoi occhi e la generosità del tuo grande cuore. Auguri bambina mia… per la mamma lo sarai sempre”. Per amore di sua figlia, Antonella Clerici ha deciso di mantenere un rapporto equilibrato con Eddy Martens: i due si sono infatti separati poco dopo la nascita della ragazza, ma per fortuna il rapporto tra loro è tornato ad essere buono.

La stessa Clerici lo ha definito in un’intervista “come un fratello”, sottolineando il suo impegno nell’essere riuscito a diventare “un uomo e un padre più accogliente”. Tra le grandi passioni di Maelle c’è anche la musica, ereditata proprio dal suo papà. Sotto al post di Antonella Clerici compaiono tanti auguri importanti. Volti celebri come Alessia Marcuzzi, Amadeus, Elisabetta Canalis, Giorgia, Laura Pausini, Selvaggia Lucarelli, Mara Venier e Chiara Francini hanno voluto celebrare Maelle, evidenziando anche la bellezza della 14enne.