Elena Sofia Ricci innamorata di un uomo di 29 anni più giovane | Chi è Gabriele Anagni?

Pare proprio che dopo il divorzio dal suo compagno storico Elena Sofia Ricci abbia ritrovato l’amore al fianco di Gabriele Anagni, suo collega di teatro e di 29 anni più giovane di lei.

Elena Sofia Ricci e il marito Stefano Mainetti sono stati per moltissimo tempo una delle coppia storiche e più salde del mondo dello spettacolo, tant’è che quando lo scorso dicembre la coppia ha annunciato la loro separazione legale, nessuno voleva crederci. Sono sempre apparsi per ben 19 anni, infatti, una coppia molto affiatata e dalla grande intesa. L’attrice ha incontrato il compositore musicale a 40 anni, quando la sua relazione con Pino Quartullo era finita e da allora erano apparsi inseparabili.

Nel 2003 i due si erano sposati e quasi un anno e mezzo dopo è nata Maria, la loro prima figlia. Della loro vita personale, però, non si è saputo mai molto, proprio perché sia la Ricci che Mainetti hanno sempre tenuto alla loro privacy, facendo trapelare poco e nulla del loro matrimonio fino al divorzio. La loro storia era ormai finita definitivamente a causa di una crisi insanabile impossibile da superare e che li ha allontanati una volta per tutte lo scorso dicembre.

In questi giorni, però, si sta facendo sempre più insistente la voce secondo cui Elena Sofia Ricci abbia ritrovato l’amore e al fianco di un collega molto più giovane di lei che le avrebbe fatto battere il cuore. Ma chi è il misterioso attore?

Elena Sofia Ricci e la (presunta) storia con Gabriele Anagni

A parlare di un’amicizia diventata ben presto altro è stato il settimanale ‘Oggi’ che pare non avere dubbi sulla relazione tra Elena Sofia Ricci e Gabriele Anagni. ‘Oggi’, infatti, ha sottolineato come si tratti di una “profonda amicizia instaurata durante il difficile periodo del divorzio e anche dopo“. Ma è il caso di dire in questa circostanza come sia stato Galeotto il set.

I due attori, infatti, sono al momento impegnati a teatro e lavorano da diversi mesi insieme per la pièce teatrale “La dolce ala della giovinezza”. Il dramma è incentrato tutto sulla segreta passione tra un giovane attore obbligato a fare il gigolò per sopravvivere e la star del cinema, non più giovanissima e in declino, Alexandra Del Lago, ormai alcolizzata e depressa per la sua condizione, tanto da arrivare a convincersi che il suo ultimo lavoro sia un insuccesso.

Stiamo parlando di una storia forte, intensa e che necessita di una connessione più che profonda tra le parti, la stessa che magari ha fatto scattare la scintilla dietro le quinte. Ma se sappiamo tutto di Elena Sofia Ricci, ora in tv su Rai 1 con la fiction “Fiori sopra l’inferno”, chi è Gabriele Anagni?

Nato a Massa Carrara l’8 settembre del 1991, Gabriele ha 31 anni e si è formato presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico. Il suo debutto in tv si deve grazie a un “Medico in Famiglia” e sempre per la Rai ha interpretato anche alcuni ruoli di successo, come quello di Claudio Parenti a “Un posto al sole” o Alfredo Perico per “Il Paradiso delle Signore”. Ma è il nuovo compagno di Elena Sofia Ricci? Al momento i due non hanno né smentito né confermato il rumour sul loro conto.