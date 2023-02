Assalita dall’alligatore mentre porta a spasso il cane | Anziana salva l’amico peloso ma muore in un modo agghiacciante

Una donna di 85 anni è stata assalita e uccisa da un alligatore: l’anziana ha fatto di tutto per salvare il suo cane.

Quando si cammina fuori dal centro urbano bisogna sempre prestare molta attenzione agli animali selvatici, dato che alcuni di questi potrebbero rivelarsi anche aggressivi. Pensiamo ad esempio ai cani randagi e ai cinghiali, questi ultimi ormai sempre più diffusi tanto da arrivare anche all’interno delle città, ma nelle zone più interne anche a volpi, lupi e in alcune regioni perfino gli orsi.

Tuttavia, nella stragrande maggioranza dei casi sono incontri che non arrecano alcun danno all’essere umano. Una situazione decisamente diversa rispetto a ciò che invece accade in altre zone del mondo, dove ogni giorno bisogna stare costantemente all’erta se si vuole evitare di finire in pasto a qualche animale.

Anche negli Stati Uniti può accadere di fare una brutta fine in situazioni come queste. E’ proprio ciò che è accaduto ad una donna che stava portando a spasso il suo cane e che è finita per essere divorata da un alligatore.

Difende il suo cane dall’alligatore: il rettile la uccide

La vittima è un’anziana di 85 anni, residente a Fort Pierce, in Florida, La donna, che viveva in una comunità di pensionati situata a Spanish Lakes Fairways. La tragedia è stata riferita nel dettaglio da Carol, un’altra donna che viveva assieme all’85enne.

L’amica dell’anziana ha assistito alla terribile scena, che si è consumata proprio sotto i suoi occhi. L’alligatore si è diretto verso il cane della signora e l’anziana si è immolata per difenderlo, venendo poi trascinata giù in acqua dal gigantesco animale. Carol non ha potuto fare nulla per salvarla, come ha raccontato lei stessa ai media locali.

Le ferite inferte dall’alligatore si sono rivelate fatali per l’anziana mentre il suo cane è riuscito a cavarsela, come ha riportato la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (Fwc). L’alligatore è stato dapprima individuato e successivamente catturato, grazie all’ausilio di un elicottero dell’ufficio dello sceriffo della contea di St Lucie. Dopo averlo immobilizzato e portato via, gli addetti hanno anche provveduto a fornire una stima sul peso dell’animale: la sua mole si aggirava tra i 270 e i 320 chilogrammi.

Ma le aggressioni in Florida sono rarissime

La morte dell’anziana ha sconvolto la comunità di pensionati. Carol ha sottolineato che la donna, che era rimasta vedova, si faceva amare per la sua gentilezza. “Aveva molti buoni amici e adorava il suo cane”, ha aggiunto l’amica.

Sebbene in Florida sia piuttosto comune osservare alligatori lungo le strade, le aggressioni agli esseri umani sono davvero rarissime. Per una persona che risiede in Florida la possibilità di essere morso da un alligatore è una su oltre tre milioni. Basti pensare che gli ultimi studi hanno rilevato che dal 1948 al 2021 sono solo 26 i morsi che hanno provocato lesioni poi risultate letali per gli esseri umani.