“Che ca**o hai detto?”: Elodie impazzisce in aeroporto | Fan senza parole e la polizia è costretta ad intervenire

La reazione furiosa di Elodie in aeroporto ha spiazzato tutti i fan della famosa cantante: con chi ce l’aveva?

Tra le artiste più apprezzate all’ultimo Festival di Sanremo, conclusosi con il successo di Marco Mengoni con il brano Due Vite, c’è sicuramente Elodie Di Patrizi, nota a tutti semplicemente come Elodie. La cantante romana si è classificata al nono posto con la sua canzone Due, che sta ottenendo un certo riscontro in radio e sulle varie piattaforme.

Il brano è inserito nel nuovo album dell’artista, Ok. Respira, pubblicato il 10 febbraio 2023: all’interno del disco sono presenti altri singoli, tra cui Proiettili, la colonna sonora del film Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa che vede proprio Elodie nel ruolo della protagonista Marilena Camporeale.

E’ senza dubbio un ottimo momento per Elodie, sia dal punto di vista professionale che privato: la cantante capitolina vive infatti un’intensa storia d’amore con il motociclista vastese Andrea Iannone, che lei stessa ha definito un ragazzo “pulito, buono e rispettoso”.

Quando Elodie ha perso la testa: il racconto della cantante

Tuttavia, ogni tanto anche ad Elodie può capitare di andare su tutte le furie. Lo ha rivelato lei stessa nella docu-serie sulla sua vita, Sento ancora la vertigine, disponibile su Amazon Prime video. Nel documentario, composto da tre episodi prodotti da Matteo Rovere e Leonardo Godano e diretti da Nicola Sorcinelli, Elodie sottolinea di avere un carattere impulsivo che ogni tanto la porta a reagire bruscamente.

Proprio nella docu-serie la cantante romana racconta un episodio avvenuto in aeroporto, dove ha letteralmente perso le staffe. “Sono impazzita. Stavo lì in aeroporto, a Pescara non ricordo, ed ero sovrappensiero. E sento uno al telefono parlare di me e dire ‘È passata una che somiglia a Elodie’. Io ero sempre nel mio mondo. Poi lo sento ancora aggiungere ‘sta sotto effetto di qualcosa“, le parole dell’artista, che si è subito rivolta all’uomo con fare minaccioso.

“Sono andata lì che sembravo veramente sotto effetto di qualcosa. Me lo sono mangiato. Gli ho urlato che ca**o avesse detto. La polizia è arrivata per calmare la situazione. Sono impazzita”, ha aggiunto Elodie, spiegando che l’individuo è rimasto senza parole a causa della sua reazione e si è giustificato dicendo di aver detto quella frase senza pensarci troppo.

“Che è uno spettacolo?”: Elodie senza peli sulla lingua

“Un uomo che poteva avere cinquant’anni che dice una cosa così – ha continuato la compagna di Andrea Iannone – Ma poi perché dovrei considerarlo? Stavo in aeroporto e dovevo pensare a chi mi riconosceva e salutare uno per uno ‘ciao, buonasera’, che è uno spettacolo?”.

Elodie ha poi illustrato meglio i contenuti della docu-serie: “Questo progetto include la quotidianità dei miei ultimi due anni – ha affermato la cantante – Tante cose avrei voluto toglierle, perché sono semplicemente io senza trucco e parrucco”.