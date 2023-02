“Quello che è successo è gravissimo”: Elena Sofia Ricci su tutte le furie | Arriva la netta smentita

La dura presa di posizione dell’attrice non è passata inosservata sui social, sui quali ha voluto chiarire la sua posizione in merito alle voci che erano circolate sul suo conto

Non le manda certo a dire Elena Sofia Ricci, che ha deciso di rispondere in prima persona in merito ad alcune voci che sono circolate sul suo conto negli ultimi giorni.

L’attrice di “Che Dio ci aiuti” è stata infatti protagonista nelle ultime ore di un gossip non indifferente riguardante la sua vita privata, suscitando clamore fa i suoi fan. E non solo.

Anche le sue figlie sono rimaste colpite dalla notizia, e, come riferito da lei stessa, erano rimaste molto male di essere venute a sapere della cosa attraverso i social.

Ed è anche per questo motivo che Elena Sofia Ricci, pseudonimo di Elena Sofia Barucchieri, attraverso un video pubblicato su Instagram ha voluto chiarire come stiano realmente le cose.

“Non si può giocare così con la vita delle persone”: la rabbia di Elena Sofia Ricci sui social

Per capire quello che è successo bisogna fare un passo indietro a qualche giorno fa, quando sui social ha iniziato a circolare velocemente la notizia di un presunto flirt dell’attrice.

E non un flirt qualunque, ma con un suo collega, e per la precisione un collega più giovane di 30 anni.

Il gossip ha velocemente fatto il giro del web, sia per la notorietà di entrambi sia perché la differenza di età aveva, ovviamente, suscitato notevole clamore.

La voce era giunta anche alle figlie dell’attrice, che sono rimaste molto male, come ha riferito lei stessa, di essere venute a conoscenza di una notizia del genere e per giunta tramite i social network.

Ed è stato quello uno dei motivi, come anticipato, che ha spinto l’attrice a dire la sua in merito.

E di certo, nel farlo, non le ha mandate a dire. Anzi.

Elena Sofia Ricci è infatti andata su tutte le furie, scagliandosi contro il settimanale CHI che aveva lanciato questa notizia che la vedeva protagonista.

E quale migliore modo per farlo se non apparire in video con l’interessato?

Si tratta dell’attore Gabriele Anagni, 31 anni e originario della Toscana, noto soprattutto per aver interpretato il ruolo di Alfredo nell’amatissima fiction “Il paradiso delle signore”.

I due sono comparsi in una storia su Instagram per dire la verità in merito al loro presunto flirt, inizialmente ironizzando sulla cosa. Ma i toni si sono accesi subito dopo.

“Ti sembra normale che devo venire a sapere dal web che abbiamo una storia? Abbiamo riso e scherzato su questo, ma bisogna stare attenti quando si danno queste notizie senza nessun tipo di fondamento”, ha chiosato l’attrice che subito dopo non si è mostrata molto infastidita dall’accaduto, che le aveva già iniziato a procurare problemi famigliari: “Qualcuno vicino a me, ad esempio le mie figlie, non sono state troppo contente di sapere una cosa del genere, che è una fake news senza precedenti. Quello che è successo è molto grave, non si può giocare così con la vita delle persone”.

Elena Sofia Ricci ha poi concluso il suo video così: “Se poi c’è qualche giornalista o fotografo che si vuole annoiare e vuole seguirmi in giro per l’Italia lo può fare e vedrà che vita faccio”.

I due colleghi hanno dunque smentito il gossip sul loro rapporto sentimentale mostrandosi insieme e ridendo della cosa.