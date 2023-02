Maurizio Costanzo, non solo Marta Flavi e Maria De Filippi | Nel suo cuore un unico grande amore

Maurizio Costanzo ha avuto 4 mogli nel corso della sua vita, ma c’è solo un amore che è durato per sempre.

La morte di Maurizio Costanzo ha suscitato profonda tristezza nel mondo del giornalismo e della televisione. Il famosissimo giornalista e conduttore TV si è spento quest’oggi, venerdì 24 febbraio, all’età di 84 anni a Roma. Sono molte le reazioni commosse alla notizia del decesso di Costanzo, tra cui quelle dei più importanti esponenti politici: dalla premier Giorgia Meloni a Giuseppe Conte, passando per Giovanni Toti e Attilio Fontana.

Parole di grande affetto sono state pronunciate anche da Simona Ventura, Alex Britti, Vittorio Sgarbi e Pippo Baudo, che ha ricordato come Maurizio Costanzo abbia “inventato un modo di fare TV”. Sulla carriera professionale di Maurizio Costanzo si conosce praticamente tutto, anche se ovviamente il giornalista è ricordato soprattutto per il Maurizio Costanzo Show. Per quanto riguarda invece la sua vita privata, Costanzo è stato sposato per la prima volta con la fotoreporter Lori Sammartino, con cui ha divorziato nel 1973.

In seguito il conduttore ha sposato Flaminia Morandi, da cui ha avuto due figli, Camilla e Saverio. Terminato anche questo matrimonio, Maurizio Costanzo è stato sentimentalmente legato a Simona Izzo prima di sposarsi una terza volta con Marta Flavi, da cui ha poi divorziato nel 1994. Nello stesso anno è convolato a nozze per la quarta e ultima volta con Maria De Filippi, che gli è stato accanto fino alla fine.

Maurizio Costanzo, solo un grande amore è durato tutta la vita: ecco quale

Ma oltre a tutte queste donne c’è anche un altro grande amore nella vita di Maurizio Costanzo. Stiamo ovviamente parlando dell’innamoramento del giornalista per la Roma, più volte dichiarato dall’interessato: Costanzo è arrivato anche a dire che i colori giallorossi sono stati tra i pochi punti fermi della sua vita. Non è certo un caso se nel 2004 proprio il giornalista capitolino fu tra i fondatori e collaboratori del quotidiano sportivo Il Romanista, giornale dedicato esclusivamente alla ‘Magica’. Ma il suo contributo alla causa della Roma è andato anche oltre.

Dal 10 giugno 2021 al 22 febbraio 2022, infatti, il conduttore del Maurizio Costanzo Show è stato responsabile per le strategie di comunicazione del team giallorosso. L’84enne tifosissimo della Roma aveva annunciato così il suo nuovo ruolo: “Ho firmato un accordo con l’AS Roma come responsabile di strategie della comunicazione. Darò il mio contributo per spiegare bene Roma e i romani e per cercare di ricostruire il clima di amore con i tifosi verso la Roma. È bello fare di una passione una professione”.

I tantissimi tifosi della Roma ricordano senz’altro anche quando Maurizio Costanzo si schierò apertamente dalla parte di Francesco Totti, prendendo di mira l’allora tecnico dei giallorossi, Luciano Spalletti, per la gestione del Pupone. “Io sono un suo grande tifoso e vorrei che Spalletti capisse che non si da un contentino di cinque minuti a una bandiera – disse Costanzo – Le bandiere vanno fatte giocare”.