Morte Maurizio Costanzo, il riserbo di Maria De Filippi | È arrivato come un fulmine a ciel sereno

Stando alle indiscrezioni sembra che la conduttrice televisiva non si aspettasse affatto questo epilogo così tragico.

La morte di Maurizio Costanzo, venuto a mancare all’età di 84 anni, ha suscitato profonda commozione nel mondo del giornalismo e della televisione. In tantissimi hanno voluto esprimere un messaggio di cordoglio, ricordando le straordinarie qualità professionali e umane di una delle figure più importanti della TV italiana degli ultimi decenni.

Anche i maggiori esponenti del mondo politico, tra cui la premier Giorgia Meloni, hanno ricordato Maurizio Costanzo con parole che esaltano la preparazione, la bravura e la competenza del giornalista romano, che è sempre riuscito a coinvolgere il pubblico con programmi innovativi e di successo (su tutti il Maurizio Costanzo Show).

Maurizio Costanzo ha avuto anche una vita sentimentale molto intensa. Il giornalista capitolino si è infatti sposato 4 volte, anche se dopo il matrimonio con Maria De Filippi nel 1994 ha deciso di legarsi per sempre alla regina di Mediaset, che gli è stato accanto fino alla fine. Al momento Maria De Filippi non ha voluto rilasciare dichiarazioni sull’addio a suo marito, ma stando a quanto trapelato sembra che la conduttrice televisiva non si aspettasse affatto questo epilogo.

Maria De Filippi è “molto provata”: il dolore è davvero enorme

E’ quanto ricostruito da Renato Franco sul Corriere della Sera, che sottolinea come la De Filippi sia fortemente “scioccata, basita e molto provata” dalla morte di Maurizio Costanzo. Niente lasciava presagire che la situazione potesse precipitare, dato che il giornalista 84enne era ricoverato in clinica dopo un piccolo intervento al colon. “Un problemino fastidioso, ma non grave”, aggiunge Renato Franco.

Maria De Filippi andava a trovarlo mattina e sera, alternandosi con le registrazioni di Amici. Aveva fatto così anche ieri, prima della tragica notizia che ha gettato nello sconforto i tantissimi fan che in tutti questi anni avevano seguito con grande passione l’attività giornalistica e televisiva di Maurizio Costanzo.

Ma la sofferenza più grande è ovviamente quella di Maria De Filippi, che ha vissuto un legame fortissimo con suo marito, diventato ancora più solido dopo il lockdown. Un amore davvero d’altri tempi, che ha portato anche all’adozione di Gabriele, il loro figlio che oggi ha 30 anni.

Maurizio Costanzo, funerali lunedì: attesi tanti volti noti

Il funerale di Maurizio Costanzo è stato fissato per lunedì 27 febbraio, alle ore 15, nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo, a Roma. La camera ardente è stata aperta questa mattina, alle ore 10:30, presso la sala della Protomoteca in Campidoglio (ingresso dal Portico del Vignola), fino alle 18 di domenica 26 febbraio.

Di certo saranno moltissimi i personaggi famosi che vorranno dare l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo, tenendo presente che il conduttore TV ha lanciato davvero tanti artisti, molti dei quali hanno voluto ricordarlo con parole particolarmente affettuose.