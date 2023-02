Né Musk né Bezos | Sapete chi è Bernard Arnault, l’uomo più ricco al mondo? Un patrimonio spaventoso

In molti non immaginano chi sia l’uomo più ricco del pianeta: lo scettro non va né al numero uno di Tesla né al boss di Amazon.

In un periodo storico dove le famiglie comuni fanno grande fatica ad arrivare a fine mese dopo i rincari degli ultimi tempi, che hanno riguardato i costi dell’energia e i generi alimentari, ci sono dei personaggi che invece vedono crescere sempre di più il loro patrimonio da capogiro. Stiamo ovviamente parlando dei miliardari, che giocano un ruolo determinante all’interno dell’economia del pianeta e risultano di grande importanza anche in diversi settori chiave, come ad esempio la politica internazionale, il progresso scientifico e molto altro ancora.

Alcuni di questi miliardari hanno creato società che sono poi diventate tra i colossi principali del mondo. Basti pensare a Tesla di Elon Musk, ma anche ad Amazon di Jeff Bezos, fino ad arrivare ad altri giganti come Microsoft, Google, Apple, Nike e molti altri ancora.

Ma chi sono i miliardari più ricchi del pianeta? Chi è l’uomo più ricco del mondo? Molto spesso questa domanda circola sul web tra coloro che sono davvero curiosi di sapere chi è la persona che in questo momento detiene più ricchezza di tutti.

L’uomo più ricco del mondo è Bernard Arnault

Ebbene, stando alla classifica fornita da Forbes con i dati aggiornati al 1 febbraio 2023 ci sarebbero dei cambiamenti rispetto al recente passato.

La graduatoria, infatti, non vede in testa né Elon Musk né tantomeno Jeff Bezos, contrariamente a quanto si sarebbe potuto immaginare. Ma allora chi c’è sul gradino più alto del podio?

Il titolo di uomo più ricco del mondo va al parigino Bernard Arnault, CEO e presidente di LVMH, azienda di beni di lusso che comprende circa 70 brand di moda e cosmetici (tra cui Louis Vuitton, Christian Dior, Sephora e molti altri).

Alla fine del 2022 è avvenuto il sorpasso di Bernard Arnault proprio ai danni di Elon Musk, dopo che il multimiliardario sudafricano ha dovuto fare i conti con il crollo delle azioni di Tesla.

Il patrimonio complessivo di Bernard Arnault, 73 anni, è pari a 213,7 miliardi di dollari. Tutto merito di LVMH, dove lavorano quattro dei suoi cinque figli: il mese scorso la figlia Delphine è stata nominata da papà Bernard numero uno di Dior.

Musk paga il crollo delle azioni di Tesla, Bezos terzo

Elon Musk deve quindi accontentarsi del secondo posto, con un patrimonio di 178,3 miliardi di dollari. Il 51enne texano, come detto, ha subito perdite importanti in seguito al calo del prezzo delle azioni di Tesla, che sono scese di oltre il 50% dal novembre 2021 al gennaio 2023. Nemmeno l’acquisizione di Twitter – di cui detiene il 74% – ha cambiato le cose.

Il podio dei miliardari più ricchi del pianeta non poteva che essere completato da Jeff Bezos, che può vantare un patrimonio di 126,3 miliardi di dollari. La crescita di Amazon è sotto gli occhi di tutti e rappresenta una fonte di guadagno gigantesca per Bezos, che è stato anche primo in classifica dal 2018 al 2021.