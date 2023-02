Funerali Maurizio Costanzo, una assenza fa rumore | Intanto Maria De Filippi sorride: ecco perché

Un’assenza in particolare ha fatto rumore ai funerali di Maurizio Costanzo, dove nel frattempo non è passato inosservato il sorriso di Maria De Filippi e in tanti si sono chiesti il perché

Hanno commosso una nazione intera i funerali di Maurizio Costanzo, che se ne va fra applausi e lacrime portando con sé un enorme capitolo della storia della televisione italiana.

A testimonianza del suo importantissimo lascito per la televisione nostrana vi è la massiccia presenza al suo funerale di esponenti di spicco del mondo dello spettacolo di ogni ordine e grado possibile.

Fra questi, però, spunta una grande assente: Antonella Clerici.

In tantissimi si sono chiesti il motivo dell’assenza alla cerimonia di addio, soprattutto in ragione del rapporto fra i due e del post che la conduttrice aveva dedicato a Costanzo.

E’ stata poi lei stessa a spiegare le ragioni con estremo rammarico durante la puntata di E’ sempre mezzogiorno.

Ma durante le esequie c’è un altro dettaglio che non è passato inosservato.

Mentre il prete teneva l’omelia, infatti, Maria De Filippi è stata vista sorridere, ma per quale ragione? Ecco svelato il motivo.

Funerali di Maurizio Costanzo, Antonella Clerici grande assente: i chiarimenti

Sebbene online non siano nate polemiche in merito, è stato naturale per tanti utenti chiedersi le ragioni dell’assenza della conduttrice.

E’ stata poi lei stessa a chiarire i motivi che l’hanno costretta ad essere assente alle esequie di Costanzo:

“Il fine settimana che è appena passato è stato per me, ma penso per tutti voi, un weekend dalle emozioni forti e anche un po’ contrastanti. Ci ha lasciato, come tutti sapete e ho avuto modo di ricordarlo già venerdì, Maurizio Costanzo – ha esordito la Clerici, facendo poi sentire ai suoi telespettatori il brano “Se Telefonando” cantato da Mina e scritto proprio da Maurizio Costanzo.

“Questa è per me una canzone che mi è sempre piaciuta tantissimo – ha aggiunto – ogni volta glielo dicevo che è meravigliosa. Scritta da lui e cantata dalla grandissima Mina, che ha veramente un significato per tutti gli amici che in questo momento vorrebbero telefonargli per dargli un addio ma non è più possibile. Peccato tra l’altro non potergli dare personalmente l’ultimo saluto perché la distanza non me lo permette“.

Ecco dunque svelate le ragioni della sua assenza, ma non è mancata, sempre in diretta, di mandare un saluto alla famiglia di Costanzo: “Un abbraccio forte a Maria, naturalmente a tutti i suoi figli, a Saverio, Camilla e Gabriele”.

Il sorriso di Maria De Filippi non passa inosservato: ecco la ragione

Come anticipato durante il funerale non è passato inosservato ai telespettatori un dettaglio che riguarda Maria De Filippi.

La moglie del conduttore è stata infatti vista sorridere in modo tenero ed ironico.

Ma per quale motivo?

Durante l’omelia Don Walter Insero ha esordito svelando un tenero aneddoto del conduttore scomparso: “Ogni tanto so che gli veniva spacciato un po’ di cioccolato fondente di nascosto…”, ed è proprio in quel momento che si vede in diretta Maria De Filippi sorridere per poi voltare lo sguardo verso Piersilvio Berlusconi, che l’ha accarezzata.

la tenerezza ironica dell’espressione di Maria De Filippi mentre il prete ricorda quando Maurizio Costanzo mangiava la cioccolata di nascosto ❤️#mauriziocostanzo pic.twitter.com/slgSXHjEiZ — clarissa insolia (@avvclarinsolia) February 27, 2023

Tutti sono al corrente che Maurizio fosse particolarmente incline ai peccati di gola, ed è per questo che Maria si era rivolta a un nutrizionista per fargli seguire una dieta più salutare possibile, nella quale però, come rivelato in un’intervista del 2018, non mancavano i gelati.

Un momento tenero che avrà fatto scattare nella mente della conduttrice tantissimi ricordi.