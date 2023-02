Guida la Ferrari a soli 3 anni, il bimbo fenomeno fa impazzire il web | Chi è Zayn Sofuoglu

I video di un bambino di soli 3 anni che parcheggia perfettamente una Ferrari di lusso stanno facendo il giro del web.

I tifosi di Formula 1 sono sempre felici quando qualche giovane pilota sale alla ribalta. In questi ultimi anni abbiamo visto come Max Verstappen sia riuscito ad imporsi sulla scena, strappando il Mondiale ad un veterano come Lewis Hamilton e poi confermandosi l’anno successivo. Ma anche la Ferrari può contare su un pilota giovane come Charles Leclerc, che ha tutte le carte in regola per dare filo da torcere all’olandese campione del mondo in carica. Sia Verstappen che Leclerc hanno 25 anni ma devono già guardarsi le spalle da un bambino che sembra avere una dimestichezza spaventosa con le auto di grossa cilindrata.

Come riportato anche dal Sun, è diventato virale in queste ultime ore il filmato di un bimbo di soli tre anni che parcheggia con estrema abilità la Ferrari di suo padre (che vale circa 430.000 euro), nonostante non riesca a vedere oltre il volante.

Il suo nome è Zayn Sofuoglu ed è già diventato una star dei social per essere riuscito a parcheggiare la Ferrari (senza procurarle alcun danno) nonostante arrivi a malapena a toccare i pedali del bolide.

Zayn Sofuoglu star di Instagram, ma non mancano le critiche

Il giovane è il figlio del pilota motociclistico turco Kenan Sofuoglu, pertanto si può dire che in questi primi anni di vita è cresciuto in mezzo a motociclette e auto ad alte prestazioni. Già quando il bimbo aveva solo due anni suo padre, che detiene un record di cinque titoli di Campione del Mondo Supersport, ha iniziato a pubblicare dei video sui social dove compariva il piccolo in sella a una moto nel vialetto della loro casa di famiglia.

Da allora, Zayn, che sembra avere tutte le intenzioni di seguire le orme di suo padre, ha migliorato ulteriormente le sue già impressionanti capacità di guida: il bambino è ora capace di manovrare e parcheggiare abilmente diversi bolidi, nonostante non sia in grado di vedere attraverso il parabrezza. Grazie alle sue capacità di guida, Zayn ha ottenuto un seguito gigantesco sul suo account Instagram, gestito ovviamente dai suoi genitori: oggi i suoi follower sono quasi un milione.

Nell’ultima clip si vede Zayn che si serve di una videocamera GoPro collegata a un tablet all’interno della Ferrari SF90 Stradale della famiglia per portare l’auto fuori da un garage, fare un giro e poi parcheggiarla perfettamente nel garage stesso.

Tuttavia, se da una parte i video del padre di Zayn entusiasmano i fan del piccolo, dall’altra queste clip attirano anche molti commenti negativi da parte di persone che esprimono una certa preoccupazione per la sicurezza del bambino. Critiche a cui la famiglia del piccolo fenomeno sembra non voler dare alcun peso.