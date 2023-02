Miracolo a Loreto, bimba salvata dalle preghiere da Suor Elisa Martinez | L’incredibile storia commuove il mondo

La storia della bimba, affetta da gravissime malattie, aveva commosso il mondo intero

Sarà avviato un percorso di beatificazione per Elisa Martinez, la suora di origini pugliesi a cui Papa Francesco ha attribuito il miracolo di aver salvato, grazie alle sue preghiere, una bimba ancora nel grembo della madre ma affetta da patologie gravissime.

Una storia che arriva dritto al cuore e che ha commosso tutto il mondo, e che parte proprio dall’Italia, precisamente a Loreto, nelle Marche.

Il Miracolo di Loreto: Suora Elisa Martinez sarà beata per aver salvato la neonata con le sue preghiere

Era il 2017 quando a Loreto una giovanissima mamma viene a scoprire una tragica notizia: la bimba che portava in grembo era affetta da patologie gravissime che ne avrebbero compromesso l’esistenza.

La diagnosi, infatti, presagiva il peggio: occlusione completa calcificata dell’arteria ombelicale sinistra fetale con un esteso infarto placentare e varie trombosi.

Condizioni gravissime, che lasciavano pensare che la piccina era in serio pericolo.

Ed è in quel momento di assoluta disperazione dopo la diagnosi nefasta che la madre decise di rivolgersi alle Suore figlie di Santa Maria di Leuca chiedendo loro di intercedere con le loro preghiere per salvare la sua bimba.

Durante tutta la gravidanza la madre superiora Ilaria Nicolardi ha fatto avviare una catena di preghiere nel suo istituto per chiedere un miracolo per intercessione della madre fondatrice dell’ordine, Suor Elisa Martinez, deceduta a roma il 1991 e dichiarata come venerabile nel 2021.

Era il 24 gennaio del 2018 quando al termine di una novena indirizzata proprio a Suor Elisa sulla sua tomba, i genitori della piccola si erano recati in ospedale per fare un’ecografia dalla quale emerse qualcosa di straordinario, o meglio, miracoloso: i parametri della bimba erano migliorati nettamente, e la flussimetria fetale era tornata regolare.

Pochi giorni prima del parto le ultime analisi avevano confermato queste condizioni, anzi, dei miglioramenti veri e propri che avevano portato a una normalizzazione del feto.

Il 19 marzo del 2018 la piccola è nata in perfette condizioni di salute presso l’Ospedale di Rimini, fra la gioia dei genitori e di chi, per lei, aveva pregato notte e giorno.

Un miracolo, questo, attribuito a Suor Elisa da Papa Francesco, che ha fatto avviare le procedure di beatificazione della religiosa pugliese che ha vegliato sulla bambina salvandole la vita.