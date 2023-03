Terribile scontro tra due treni nella notte: almeno 36 morti e 85 feriti | Immagini agghiaccianti dalla Grecia

Gravissimo incidente ferroviario in Grecia dove hanno perso la vita almeno 36 persone e altre 85 sono rimaste ferite. Ma il bilancio potrebbe salire in queste ore.

In Grecia, nella notte tra martedì e mercoledì è avvenuto un gravissimo incidente ferroviario. Un treno merci e uno passeggeri in viaggio tra Atene e Salonicco si sono scontrati all’altezza della città di Tempes, nella regione della Tessaglia. Il treno passeggeri era partito alle 19:30 dalla capitale greca e ospitava a bordo 350 persone.

Di queste, ne sono morte 36 e 85 sono rimaste ferite, purtroppo però il bilancio delle vittime potrebbe salire in queste ore critiche. 25 dei passeggeri feriti, infatti, sarebbero in gravi condizioni a causa dell’impatto violentissimo tra i due treni. Stando alle prime ricostruzioni, il treno merci si sarebbe scontrato con il treno passeggeri. Tre carrozze sarebbero deragliate e cadute giù dalla scarpata ferroviaria, causando un incendio che non ha lasciato scampo alle persone a bordo.

Non è ancora del tutto chiaro, però, cosa possa aver causato lo scontro violento tra i due treni. In queste ore si sta indagando per capire se i due treni viaggiassero per errore sullo stesso binario o se uno dei due, molto probabilmente quello merci, abbia deragliato finendo così la sua corsa contro il treno passeggeri. I vigili del fuoco e i soccorritori sono sul posto per dare aiuto alle persone intrappolate tra i vagoni. Pare, infatti, che ci siano ancora molte persone tra i rottami dei due treni.

Le parole del governatore regionale dopo il terribile incidente e dei sopravvissuti

In un articolo del ‘Guardian’ si legge come Roubini Leontari, medico legale capo dell’ospedale generale di Larissa, abbia detto ai media locali che alcuni dei 35 corpi sono stati bruciati in modo irriconoscibile e la maggior parte di loro erano giovani. E il governatore regionale Kostas Agorastos ha dichiarato che oltre 250 passeggeri sono stati trasferiti in autobus a Salonicco. “Purtroppo il numero di feriti e morti è probabile che sia alto”, ha sottolineato Agorastos parlando di un disastro senza precedenti.

E anche per i media greci si tratta del “peggior incidente ferroviario che il Paese abbia mai conosciuto“, tanto che sul posto sono state inviate all’incirca 40 ambulanze e 150 vigili del fuoco. Ma non solo. Al lavoro in queste ore anche gru e altri mezzi meccanici per cercare di sgomberare i detriti e sollevare i vagoni ribaltati.

“Molti passeggeri non hanno capito cosa fosse successo esattamente perché dormivano”, ha detto un sopravvissuto all’agenzia di stampa statale ANA-MPA. “Stavo dormendo anch’io e l’impatto improvviso mi ha svegliato. Quando ci siamo resi conto di cosa era successo, abbiamo cercato di uscire dai vagoni e, quando ci siamo riusciti, abbiamo visto il caos“.

In molti però si chiedono come sia possibile un disastro simile e di questa portata nel 2023. Come sottolineato sempre dal ‘Guardian’, il trasporto ferroviario in Grecia è diretto dal gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che gestisce 342 rotte passeggeri e commerciali al giorno.