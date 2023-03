Fa una passeggiata in campagna e viene travolta da una mandria di mucche, tori e vitelli | Una morte agghiacciante

Era uscita per fare un giro col suo cane in mezzo alla campagna, la donna però non ha fatto più ritorno preoccupando il proprietario del cottage che ha fatto così una terribile scoperta.

Una vacanza in campagna a contatto con la natura si è trasformata in una trappola mortale per Kathy McKellar. Quella stessa natura, infatti, le si è rivoltata contro nel Lancashire, precisamente a Grindleton un piccolo paesino nel nord ovest dell’Inghilterra, dove la 74enne ha perso tragicamente la vita.

La donna aveva deciso di fare una breve passeggiata tra le campagne della zona, non lontano dal suo cottage in affitto a Grindle, con il suo cane quando si è imbattuta in una mandria di mucche, vitelli e tori mentre pascolavano liberamente. Stando alle prime ricostruzioni fornite dai media locali, i 25 animali si sarebbero spaventati all’improvviso, anche se non è chiaro ancora cosa abbia potuto far agitare la mandria al punto da travolgere tutto e tutti indistintamente, compresa Kathy McKellar e il suo cagnolino.

Per qualche ora, però, nessuno si era accorto dell’assenza della 74enne. Solo molto dopo, non vedendola più tornare, il proprietario del cottage si è allarmato, facendo così una terribile scoperta su Kathy.

Il ritrovamento del corpo di Kathy McKellar

Come dicevamo prima, trascorso troppo tempo, il proprietario della struttura, John Turner, si è allarmato, soprattutto quando il cane di Kathy ha fatto ritorno senza la sua padrona e ancora con il guinzaglio attaccato. Kathy McKellar, però, sembrava sparita nel nulla, tant’è che il proprietario si è messo in contatto con le forze dell’ordine.

A ritrovare il corpo della donna, ormai deceduta, è stato solo il giorno successivo David Towler, un agricoltore della zona proprietario anche della mandria che ha travolto e ucciso Kathy. I paramedici intervenuti sul posto hanno dichiarato il decesso della 74enne e l’autopsia ha confermato la morte a causa di lesioni traumatiche al torace per le mucche che hanno calpestato il corpo di Kathy. Così a David Towler, per evitare tragici incidenti in futuro è stato imposto di recintare la zona.

Tuttavia, come ha spiegato lo stesso proprietario della mandria alle forze dell’ordine, le sue mucche e i suoi tori non sono mai stati aggressivi con nessuno fino a ora. Nei primi mesi di vita dei vitellini, però, la mandria diventa molto protettiva ed è probabile quindi che la donna insieme al suo cagnolino siano state considerati una minaccia al punto da spaventare tutta la mandria che per sopravvivere ha cominciato a scalciare e scappare alla rinfusa, non lasciando così scampo alla 74enne in vacanza.

E non era la prima volta che Kathy andava in vacanza da sola alla scoperta della natura. Come riportato sempre dai media locali, infatti, il figlio di Kathy ha spiegato come la madre regolarmente faceva della vacanze da sola. “Adorava stare fuori e portare a spasso il cane, era il loro posto felice. Alla mamma piaceva tornare qui per sentirsi più connessa alle se origini. Anche se aveva 74 anni, lavorava ancora part-time”.