Dal tumore della moglie in gravidanza alla morte del migliore amico | La confessione dell’artista è da brivido

La terribile notizia era arrivata proprio dopo la denuncia per plagio e la morte improvvisa del migliore amico

Un anno a dir poco difficile e costellato da eventi dolorosissimi quello di Ed Sheeran, che nelle ultime ore ha rivelato dettagli sulla sua vita privata che hanno fatto venire la pelle d’oca a tutti i suoi fan.

Il cantautore britannico ha deciso di raccontare il suo 2022 da incubo sulla sua pagina Instagram in occasione del lancio del suo nuovo album – Substract, che uscirà a maggio – definito dallo stesso artista come “una botola che porta alla mia anima”.

Tre eventi in particolare hanno portato l’artista a soffrire di ansia e depressione, superate grazie alla musica e alla realizzazione del nuovo album che, ci tiene a specificare, non è fatto per piacere alla gente, ma per essere “onesto e fedele a dove sono nella mia vita adulta”.

Ecco nel dettaglio cosa ha rivelato il cantante.

L’anno da incubo di Ed Sheeran in una “spirale di paura, ansia e depressione”

La vita del seguitissimo cantautore è stata stravolta da una serie di eventi che, come anticipato, ha voluto condividere con i suoi follower su Instagram nonostante la sua forte riservatezza sulla sua vita privata.

“Nel giro di un mese, a mia moglie incinta è stato detto che aveva un tumore, senza cure fino a dopo il parto” – ha esordito il cantante -. “Il mio migliore amico Jamal [il produttore Jamal Edwards, ndr] un fratello per me, è morto improvvisamente e io mi sono ritrovato in tribunale a difendere la mia integrità e la mia carriera di cantautore“.

Un periodo talmente difficile che ha fortemente influito anche sulla salute mentale del cantante: “Stavo attraversando una spirale di paura, depressione e ansia. Mi sentivo come se stessi annegando con la testa sotto la superficie, guardando in alto ma non riuscendo a sfondare per prendere aria”.

La malattia della moglie

L’artista non ha fornito maggiori dettagli sulla malattia della moglie Cherry Seaborn, la cui diagnosi è arrivata proprio a pochi mesi dal parto della loro secondo genita Juniper.

Secondo quanto riportato dal DailyMail sembra che la donna, portata a termine la gravidanza, abbia iniziato un percorso di cure e pare che “si stia riprendendo bene”.

Una fonte anonima ha rivelato al tabloid che “la notizia del tumore è stato uno shock enorme. E il fatto che non potesse curarsi fin da subito è stato per loro un motivo di grande preoccupazione”.

L’accusa di plagio

Come se non bastasse Ed Sheeran si è ritrovato in tribunale a rispondere dell’accusa di plagio per il suo brano Thinking out loud: “Mi sono ritrovato in tribunale a difendere la mia integrità e la mia carriera di cantautore”, ha spiegato.

Il brano era ritenuto troppo simile a ‘Let’s get it on’ di Marvin Gaye.

Una causa per la quale all’artista sono stati chiesti 100 milioni di dollari di risarcimento.

La rinascita attraverso la musica

Un periodo di paure e depressione che ha influito fortemente sulla sua produzione musicale e che vedremo “sublimato” nell’album Substract, in uscita il prossimo maggio.

Un album diverso dagli altri, nel quale l’artista, come anticipato, non si è posto l’obiettivo di realizzare qualcosa che potesse piacere alla gente, ma di raccontarsi in una fase di vita adulta fortemente complessa e il suo tentativo di aprire la “botola” della sua “anima”, come chiarito da lui stesso.