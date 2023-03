Snobbati dalla Notte degli Oscar, zero statuette per questi capolavori | I fan non ci stanno

Alcuni film di culto non hanno ricevuto nemmeno una nomination alla Notte degli Oscar: scopriamo quali sono.

È tutto pronto per la 95esima edizione dei Premi Oscar, che si terrà a Los Angeles il 12 marzo 2023 e sarà condotta dal presentatore Jimmy Kimmel, che era già stato al timone del grande evento nel 2017 e nel 2018. L’attesa è ovviamente tantissima, specialmente per i film che hanno ottenuto più nomination: tra questi c’è Everything Everywhere All at Once, con 11 nomination, seguito da Gli spiriti dell’isola e Niente di nuovo sul fronte occidentale, entrambi con 9 candidature.

Come sempre la Notte degli Oscar susciterà anche qualche malumore tra coloro che non vedranno premiati alcuni film che invece potrebbero meritare l’agognata statuetta. In passato è accaduto molte volte di non vedere non solo premiati, ma nemmeno nominati alcuni film che poi hanno invece riscosso un certo successo.

Addirittura alcuni di questi film sono poi diventati dei classici senza tempo e sono stati inseriti nelle speciali classifiche dei lungometraggi migliori di sempre. Ma quali sono i film più belli clamorosamente snobbati dalla cerimonia degli Oscar? Scopriamolo insieme.

American Psycho (2000)

American Psycho è certamente uno dei film che avrebbe meritato delle nomination agli Oscar. Ispirato al romanzo di Bret Easton Ellis, il film racconta la storia di Patrick Bateman, uno yuppie di New York City interpretato da Christian Bale che vive una doppia vita: oltre ad essere un consulente finanziario è anche uno spietato serial killer.

Prima dell’alba (1995)

Il primo capitolo della trilogia Prima dell’alba, diretto dal regista Richard Linklater, è un altro di quei grandi film non considerati dalla Notte degli Oscar. Il lungometraggio vede come protagonisti due giovani adulti, un uomo americano e una donna francese, interpretati da Ethan Hawke e Julie Delpy.

I due si incontrano per caso su un treno e intraprendono una conversazione profonda che li porta a trascorrere un’intera giornata insieme a Vienna, finché all’alba non prendono strade separate.

Halloween (1978)

L’horror è sempre stato piuttosto trascurato agli Oscar e non è un caso se anche un capolavoro del genere come Halloween – La notte delle streghe di John Carpenter sia stato completamente snobbato. In questo film la studentessa Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) è perseguitata assieme ai suoi amici da un assassino mascherato che è riuscito ad evadere dalla prigione.

Heat – La sfida (1995)

Zero nomination agli Oscar anche per Heat – La sfida, film del 1995 con attori del calibro di Robert De Niro, Al Pacino, Val Kilmer e Natalie Portman. Un detective della polizia di Los Angeles deve vedersela con un criminale a dir poco geniale: la caccia all’uomo non potrà che concludersi con uno scontro mortale.

In the mood for love (2000)

Nemmeno questo capolavoro del regista Wong Kar-Wai ha ricevuto nomination agli Oscar. Nel lungometraggio il signor Chow si trasferisce in un condominio dove conosce la sua vicina, la signora Chan. Ad un certo punto i due si rendono conto che i rispettivi coniugi hanno una relazione tra loro.