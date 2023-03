Riceve 2 euro di mancia ma la moneta vale molto di più: ecco quanto | Il colpo di fortuna è incredibile

Un dipendente di un’osteria ha ricevuto 2 euro come mancia, ma quella moneta ha un valore enorme: l’incredibile scoperta.

La crisi economica ha investito molte famiglie italiane, che fanno grande fatica ad arrivare a fine mese. Tra i rincari relativi ai costi dell’energia e gli incrementi riguardanti i generi alimentari sono tanti i nuclei familiari che non riescono più a far quadrare il bilancio. In tanti sperano negli interventi del governo, ma c’è anche chi prova ad affidarsi ad altri possibili introiti.

Ad esempio, più di qualcuno ha cominciato a guardare attentamente tutte le monete che transitano nelle proprie tasche, nel tentativo di rilevare qualche dettaglio che potrebbe far crescere molto il valore di quei pezzi.

Allo stesso modo, molti stanno setacciando la propria casa e quella dei propri genitori (o dei nonni) alla ricerca di monete antiche di grande valore. Di certo quello che è capitato ad un uomo di Benevento è un episodio di quelli che vale la pena raccontare.

2 euro di mancia, valgono una fortuna: ecco perché

Mario Leone, dipendente dell’Osteria Leone, è solito ricevere mance dai clienti che si fermano a mangiare qualcosa nel locale della città sannita. Tuttavia, le 2 euro lasciate dall’ultimo avventore si sono rivelate un vero e proprio tesoro per Mario, che ha voluto condividere su TikTok l’incredibile scoperta. “Ringrazio il signore che mi ha lasciato 3000 euro di mancia inconsapevolmente”, ha scritto il dipendente sul famoso social, provvedendo poi a mettere su eBay la moneta da 2 euro caratterizzata da alcune imperfezioni che la rendono rarissima.

Le imprecisioni, infatti, emergono chiaramente nel cerchio tra la parte interna e quella esterna, su tutti e due i lati. Toccherà ad un esperto in numismatica fare una valutazione accurata della moneta, come riportato anche dal quotidiano Il Messaggero, ma pare certo che Mario Leone abbia accumulato all’improvviso una piccola fortuna.

Quello che è capitato al dipendente dell’Osteria Leone può in realtà accadere a chiunque, dato che nel corso di una vita maneggiamo una quantità infinita di monete: alcuni di questi pezzi possono avere delle imprecisioni e pertanto il loro valore può essere davvero enorme.

Monete, gli errori che fanno aumentare il valore

Ma quali possono essere gli errori che fanno lievitare il valore di una moneta? Ad esempio, quando ci si accorge che mancano delle lettere o dei numeri su un pezzo vale proprio la pena di recarsi presso qualche esperto di numismatica per farsela valutare. Stesso discorso se notiamo la rottura o l’usura del punzone, l’immagine decentrata o deformità varie.

Tra le monete da 2 euro con le imprecisioni più conosciute è impossibile non citare la serie tedesca del 2008, dove compare un errore clamoroso nella cartina dei confini dell’Europa. Nella serie spagnola, invece, presenta ai lati delle monete un aumento delle dimensioni delle stelle dei 12 paesi fondatori dell’UE.