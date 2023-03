La Madonna piange sangue e parla con i fedeli, i fedeli assaltano il luogo | Ma ci sono tanti dubbi

La Madonna di Trevignano Romano, alle porte della Capitale, sta richiamando tantissimi fedeli sul lago di Bracciano.

In molti ricorderanno di certo quel giorno del 1995 quando i telegiornali di tutta Italia parlarono di una statuetta della Madonna situata a Civitavecchia che cominciò improvvisamente a lacrimare sangue nel giardino della famiglia Gregori. Non molto lontano dal centro laziale sta avvenendo da qualche anno un fenomeno molto simile. Stiamo parlando della Madonna di Trevignano Romano, comune di circa 6.000 abitanti a poca distanza da Roma, situato sul vulcanico lago di Bracciano.

Da cinque anni a questa parte, il terzo giorno di ogni mese la Madonna piange sangue e comunica con centinaia di fedeli che si radunano al suo cospetto per voce di Gisella Cardia, 53 anni, ex imprenditrice che oggi ha deciso di “dedicarsi interamente al cielo”.

Proprio nei giorni scorsi la Madonna ha inviato un nuovo messaggio ai fedeli, che si sono ritrovati sull’altopiano con vista sul lago di Bracciano, diventato ormai un vero e proprio santuario.

“La Madonna ha lacrimato per tre volte nel mio salotto”

La storia di questa statua della Madonna è raccontata dalla stessa Gisella Cardia, che spiega di essere rimasta sconvolta dopo un viaggio a Medjugorje nel 2016. Da quel pellegrinaggio è stata riportata proprio questa Madonnina, custodita poi nel salotto di casa sua. Qui la statua avrebbe lacrimato sangue per ben tre volte, con l’ex imprenditrice che avrebbe cominciato a ricevere messaggi da parte della Vergine.

Messaggi che Gisella Cardia riporta ai fedeli radunati nel Campo di Rose (e anche su YouTube): “Tornare alla fede”, dice l’ex imprenditrice per volere della Madonna, che vuole anche che i fedeli non si facciano “tentare da Satana”.

“Ci sarà un’altra grande guerra, ma la nostra arma è la preghiera”, aggiunge poi la 53enne davanti alla folla di centinaia di credenti, tra cui anche una delegazione dalla Polonia. E non è tutto, perché ad ogni quaresima compaiono stimmate sulle mani e sui piedi di Gisella. Ma cosa pensa la Curia di questo avvenimento? Finora è stato fatto soltanto un raffronto tra il DNA del sangue della Madonna e quello di Gisella e di suo marito, Gianni Cardia. Tutto ciò che è emerso, come conferma proprio Gianni, è che si tratta di sangue umano.

Tra terreno e donazioni: i dubbi sul fenomeno

“La Madonna mi indicò questo luogo per disvelarsi ancora”, fa sapere Gisella Cardia a chi chiede lumi sull’area in cui ci si raduna per ascoltare le parole della Vergine tramite la sua bocca. Eppure in paese circola più di una voce strana su questo terreno, che è un’area di campo vincolata (e quindi tutt’altro che economica). In precedenza, infatti, pare che le apparizioni avvenissero da un’altra parte, ovvero su un terreno molto frequentato da deltaplanisti. Quando questi ultimi hanno risposto ‘picche’ all’invito di spostarsi altrove, i disvelamenti sono misteriosamente cominciati sul Campo delle Rose dove oggi si radunano in oltre seicento.

Il crescente fanatismo religioso sta preoccupando non poco la popolazione, che denuncia un afflusso sempre più ingestibile: decine di pullman, un traffico insostenibile, una strada ormai lastricata di buche.

Il tutto senza dimenticare le cospicue donazioni, anche se Gisella Cardia assicura che le cifre raccolte andranno ai bisognosi: “Apriremo un centro per bambini malati”.